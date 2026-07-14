Datos Clave Precio alto: La opción de compra por Maximiliano Romero quedó fijada en US$ 1,5 millones por el 50% del pase. Goles que pesan: El delantero suma 11 goles y dos asistencias en 23 partidos con Colo Colo. Carta negociadora: Blanco y Negro busca usar el caso de Brayan Cortés, hoy a préstamo en Argentinos Juniors, para destrabar la operación.

Maximiliano Romero llegó a Colo Colo en silencio, sin el ruido de otros nombres del mercado, pero terminó ganándose la discusión en la cancha. El delantero argentino está a préstamo desde Argentinos Juniors y sus números ofensivos ya obligan a Blanco y Negro a mirar más allá de esta temporada.

El problema es netamente económico. La opción de compra fijada por el “Bicho” llega a US$ 1,5 millones por el 50% del pase, una cifra que complica a las arcas del Cacique en medio de un mercado donde cada movimiento se está calculando con lupa. Ante esto, el club ya mira una posible negociación cruzada con Brayan Cortés como factor para acercar posiciones.

¿Cuánto cuesta comprar a Maximiliano Romero en Colo Colo?

Colo Colo debe desembolsar US$ 1,5 millones si quiere ejecutar la opción de compra estipulada en el contrato de Maximiliano Romero. Ese monto corresponde solo a la mitad de la carta del delantero, cuyos derechos federativos pertenecen a Argentinos Juniors.

La cifra no es nueva, pero ahora toma otro peso. Cuando Romero arribó al Monumental, el préstamo permitía probar su rendimiento sin hacer una inversión inmediata. Hoy, con 11 goles y dos asistencias en 23 partidos bajo el brazo, el escenario cambió: si el Cacique quiere retenerlo, tendrá que sentarse a negociar en serio.

¿Por qué Colo Colo quiere retener a Maximiliano Romero?

Romero se transformó en una pieza tremendamente útil para Fernando Ortiz porque respondió donde más importa: en el área. No llegó como el gran golpe del mercado, pero terminó aportando gol, presencia física y competencia directa en una zona donde el equipo necesitaba variantes urgentes.

Su rendimiento lo instaló como uno de los delanteros más productivos del plantel, solo por detrás de Javier Correa. Por eso, la evaluación interna en Macul ya no pasa por si rindió o no, sino por cuánto está dispuesto a sacrificar el club financieramente para no perderlo a fin de año.

¿Qué tiene que ver Brayan Cortés en la negociación por Romero?

Según detalló En Cancha, Brayan Cortés puede ser la llave maestra de Colo Colo para negociar con Argentinos Juniors. El arquero nacional se encuentra a préstamo precisamente en el elenco de La Paternal y el club argentino tiene un alto interés en asegurar su continuidad bajo los tres palos.

Ahí se abre una ventana estratégica inmejorable para Blanco y Negro. Romero pertenece a Argentinos Juniors y rinde en Colo Colo; Cortés pertenece al Cacique y destaca en Argentina. Aunque son operaciones independientes en el papel, involucran a los mismos actores y se perfilan para cruzarse en una conversación mayor.

La idea de la concesionaria sería usar ese contexto para buscar una fórmula (como un trueque o un cruce de porcentajes) que evite pagar de golpe los US$ 1,5 millones. Aún no hay acuerdo cerrado, pero sí un camino trazado para reordenar las condiciones.

¿Puede seguir Maximiliano Romero en Colo Colo en 2027?

Sí, su continuidad es factible, pero no depende exclusivamente de sus goles. Colo Colo necesita obligatoriamente ejecutar la opción de compra, renegociar los montos con Argentinos Juniors o encontrar esa fórmula mixta que involucre a Cortés.

Lo deportivo juega totalmente a favor del atacante: el cuerpo técnico valora su aporte y quiere que siga. Sin embargo, en el aspecto financiero, el caso Romero no se resolverá de la noche a la mañana y requerirá de mucha muñeca negociadora por parte de la dirigencia alba de cara al 2027.

En resumen

Maximiliano Romero se ganó un lugar en Colo Colo con 11 goles en 23 partidos, pero su continuidad en 2027 choca con una alta opción de compra: US$ 1,5 millones por el 50% de su pase. Para evitar ese millonario desembolso, Blanco y Negro planea usar la carta de Brayan Cortés —actualmente a préstamo y de buen rendimiento en Argentinos Juniors— como la llave maestra para negociar un cruce de pases con el club trasandino.

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