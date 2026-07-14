Datos Clave Fallo definitivo: La Segunda Sala de la ANFP revisó la apelación de Colo Colo y debe resolver si mantiene o rebaja el castigo. Cuatro fechas en juego: Javier Correa fue sancionado por sus dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa tras el duelo con Huachipato. La U en el horizonte: Si el castigo queda igual, el delantero volvería justo para el Superclásico ante Universidad de Chile.

Mientras el plantel trabaja en Colombia bajo las órdenes de Fernando Ortiz, la dirigencia de Colo Colo tiene toda su atención puesta en Quilín. Este martes es clave: la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP emitirá el fallo definitivo sobre la apelación por el castigo de Javier Correa. El delantero recibió cuatro fechas de suspensión y el club busca desesperadamente una rebaja para recuperar a su atacante antes de lo previsto. El organismo sesionó para analizar los antecedentes del caso y su decisión será clave para la planificación inmediata del Popular.

El punto central es simple: si la sanción se mantiene, Correa recién volverá ante Universidad de Chile. Si el Tribunal reduce el castigo, Fernando Ortiz podrá recuperarlo antes del Superclásico. Por eso la resolución no solo importa en lo disciplinario; también afecta directamente al ataque albo en una parte sensible del Campeonato Nacional.

¿Por qué fue castigado Javier Correa por la ANFP?

Javier Correa fue castigado por sus dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa después del duelo entre Colo Colo y Huachipato. El delantero apuntó duramente contra el juez y sus palabras quedaron consignadas en el informe arbitral.

La frase que encendió el caso fue: “siempre nos caga”. En su momento, se recogió que Correa también insinuó que el árbitro tenía “algo en contra” de Colo Colo, lo que terminó derivando en la sanción de cuatro fechas. El jugador ofreció disculpas públicas, pero la Primera Sala del Tribunal de Disciplina igualmente resolvió castigarlo. Colo Colo apeló y ahora espera el fallo de la Segunda Sala.

¿Cuántas fechas de castigo recibió Javier Correa?

Javier Correa recibió cuatro fechas de suspensión. Esa es la sanción que Colo Colo busca rebajar para recuperar antes a uno de sus principales delanteros.

El castigo tuvo votación dividida en el Tribunal de Disciplina: cinco integrantes votaron por cuatro partidos, uno por tres fechas y otro por no sancionar al jugador. Esa división abrió la puerta a la apelación alba. En Macul esperan que la Segunda Sala considere los descargos y reduzca el impacto deportivo del castigo.

¿Qué partidos se pierde Javier Correa si no le rebajan el castigo?

Si la ANFP mantiene las cuatro fechas, Javier Correa se perderá los partidos de Colo Colo ante Deportes Limache, Everton, Unión La Calera y O’Higgins.

Partido Rival Fecha 16 Deportes Limache Fecha 17 Everton Fecha 18 Unión La Calera Fecha 19 O’Higgins

El fallo no define si Correa juega o no juega contra la U; define si puede volver antes de ese partido. Para Colo Colo, una rebaja sería aire puro. Si no llega, Fernando Ortiz tendrá que reorganizar el ataque durante cuatro jornadas y recién recuperaría al argentino para el duelo más esperado del semestre.

¿Qué dijo Aníbal Mosa sobre la sanción a Javier Correa?

Aníbal Mosa fue uno de los más duros al referirse al castigo. El presidente de Blanco y Negro calificó la sanción como injusta, desproporcionada y clasista, y defendió la decisión del club de apelar. El reclamo del timonel albo apuntó al criterio utilizado por el Tribunal. En Colo Colo consideran que el castigo fue excesivo y que no se aplicó la misma vara en comparación con otros casos del fútbol chileno.

En resumen

Javier Correa espera el fallo de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP. El delantero de Colo Colo fue sancionado con cuatro fechas por sus dichos contra Nicolás Gamboa y el club apeló para intentar reducir el castigo. Si la sanción se mantiene, se perderá los duelos ante Deportes Limache, Everton, Unión La Calera y O’Higgins, pero quedará disponible para volver en el Superclásico ante Universidad de Chile.