Datos Clave Destino internacional:: El plantel viajó a Colombia para su intertemporada y jugará un amistoso ante Millonarios el próximo sábado 18 de julio. Apuesta juvenil: El técnico Fernando Ortiz integró a varias promesas de la cantera, destacando la sorpresiva presencia del lateral derecho Paolo Castro. Polifuncionalidad: El jugador de 19 años brilla por su capacidad ofensiva, llegada al gol y también puede desempeñarse como zaguero central.

Colo Colo aprovechó el receso del fútbol chileno para armar las maletas. El plantel dirigido por Fernando Ortiz viajó este domingo a Colombia para realizar una exigente intertemporada, la cual contempla un partido amistoso frente a Millonarios en Bogotá. Aunque la delegación viajó sin caras nuevas en materia de refuerzos, el entrenador argentino decidió darle tiraje a la chimenea y convocó a varias figuras de la cantera.

¿Quién es Paolo Castro, el “nuevo fichaje” de Fernando Ortiz?

Dentro de la lista de juveniles que se subieron al avión, hay un nombre que acapara las miradas de los hinchas: Paolo Castro. Con apenas 19 años, el zaguero se ha consolidado como uno de los mayores prospectos de las series menores del “Cacique”, brillando con luces propias en las categorías Sub 17 y Sub 18 durante las últimas dos temporadas. Su notable y regular rendimiento en el fútbol joven obligó al cuerpo técnico a mirarlo de cerca.

Si bien su posición natural y donde más cómodo se siente es la de lateral derecho, Castro es un jugador moderno que destaca por su invaluable polifuncionalidad. El canterano tiene la capacidad física y la inteligencia táctica para desempeñarse sin problemas como defensor central, una versatilidad que siempre suma bonos ante los ojos de cualquier entrenador a la hora de armar una convocatoria o buscar variantes de emergencia.

Sin embargo, el principal factor que convenció a Fernando Ortiz de llevarlo a la intertemporada fue su vocación ofensiva. A diferencia del lateral tradicional que prioriza únicamente la marca, el joven futbolista destaca por su fina técnica con el balón en los pies, una velocidad explosiva para resolver jugadas en espacios reducidos y un atrevimiento constante para pisar el área rival.

Esta proyección constante le ha permitido aportar una inusual capacidad goleadora para su puesto, convirtiéndose en un agente de ataque sorpresa por la banda derecha. Ahora, en tierras colombianas, Castro tendrá el desafío más importante de su corta carrera: demostrar que sus condiciones están a la altura del primer equipo, buscar sumar minutos en el amistoso ante Millonarios y erigirse como una alternativa real para el segundo semestre.

¿Qué otras promesas de Colo Colo se subieron al avión a Colombia?

La inclusión de Castro confirma la política de Ortiz de darle un rol protagónico a los talentos del semillero. Junto al lateral, la expedición a tierras “cafetaleras” incluye a promesas como Pierre Allende y Felipe Raipán, quienes ya vienen de ser protagonistas tras sumar minutos oficiales en el duelo de Copa Chile ante O’Higgins. Cabe recordar que, tras marcarle a los celestes, Raipán incluso firmó su contrato profesional.

La delegación juvenil en Colombia también cuenta con la presencia de Rodrigo Catalán, Alonso Olguín, Santiago Tapia, Bruno Torres y Yastin Cuevas. A ellos se suman jugadores que ya tienen roce habitual en el primer equipo, como Leandro Hernández y Francisco Marchant.

En resumen

Colo Colo viajó a Colombia para realizar su intertemporada y disputará un partido amistoso contra Millonarios. Pese a la falta de refuerzos, Fernando Ortiz convocó a varios juveniles, resaltando el nombre del lateral derecho de 19 años, Paolo Castro. El canterano llamó la atención del DT por su capacidad para jugar también como central, su técnica y su inusual cuota goleadora en el fútbol joven.

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