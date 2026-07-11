Datos Clave Voz autorizada: Eduardo Espinel, DT que dirigió a Mele en Plaza Colonia, respaldó su fichaje. Pelea transandina: Colo Colo compite con Independiente de Avellaneda por el arquero. Prioridad de Ortiz: El técnico ya notificó a la dirigencia que Mele es su primera opción.

Cuando Fernando Ortiz fijó a Santiago Mele como su prioridad absoluta para el arco de Colo Colo, no imaginó que la negociación se convertiría en una carrera contra el reloj. Independiente de Avellaneda apareció con fuerza por el arquero uruguayo, y en medio de esa pulseada, alguien que lo conoce mejor que nadie salió a poner paños fríos a favor del Cacique.

Se trata de Eduardo Espinel, el DT que llevó a Mele a ser campeón con Plaza Colonia en 2021 y que además, conoce el fútbol chileno pues dirigió a Santiago Wanderers en 2016. En conversación con AS Chile, el técnico uruguayo fue tajante al valorar la posibilidad de que su ex dirigido recale en Macul. “Cuando me enteré de la noticia, lo primero que pensé fue que podía ser una linda oportunidad para él, por la forma de ser como persona y como profesional. Y más en un club grande como Colo Colo. No le pesaría nada“, sostuvo.

¿Qué argumentos entregó a favor del fichaje?

El primero pasa por la experiencia reciente del golero: a sus 28 años, Mele fue parte del plantel de Uruguay en el Mundial 2026 como tercer arquero, un antecedente que Espinel cree determinante para adaptarse a la exigencia de un club grande. “Está en un momento ideal por la experiencia vivida en México, en Colombia y en la Selección”, explicó.

El segundo argumento tiene que ver con su forma de ser: “Tiene una personalidad tremenda, y es lo que se necesitaba. Nosotros disfrutábamos mucho al verlo entrenar, era maravilloso”, agregó el estratega, quien remarcó que ese liderazgo contagiaba confianza a todo el plantel.

¿Qué más juega a favor de Colo Colo?

En una entrevista reciente, el propio Mele había elogiado a Marcelo Bielsa, con quien compartió en la Selección uruguaya, señalando que “me ha potenciado en mi carrera”, en momentos en que negocia justamente con un club chileno.

Con Independiente apretando desde Argentina y la voz de Espinel sumando presión a favor, Colo Colo deberá acelerar los tiempos si quiere cumplirle a Ortiz con su prioridad número uno para el arco.