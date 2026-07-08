Datos Clave Citación: Fernando Ortiz quedó citado al Tribunal de Disciplina de la ANFP para el próximo martes 14 de julio. Motivo: El entrenador de Colo Colo fue denunciado por ingresar tarde a la cancha durante el segundo tiempo ante Recoleta. Sanción: El ‘Tano’ arriesga una amonestación y la suspensión por un partido en caso de reincidencia.

El pasado lunes Colo Colo igualó 2-2 frente a Deportes Recoleta en el Estadio Monumental, resultado que le permitió sellar su clasificación a los octavos de final del certamen con un partido por jugar.

Sin embargo, no todo fue celebración para los albos, puesto que el Tribunal de Disciplina citó a Fernando Ortiz tras una denuncia del juez Claudio Díaz por un insólito motivo que tuvo lugar durante el cruce ante los textileros.

¿Por qué Fernando Ortiz fue citado al Tribunal?

El entrenador de Colo Colo quedó citado al Tribunal de Disciplina de la ANFP el próximo martes 14 de julio producto de un atraso que tuvo al momento de regresar a la banca de suplentes previo al inicio del segundo tiempo.

De acuerdo al informe del juez, “el segundo tiempo comienza con un retraso de cuatro minutos debido a que ambos equipos ingresan tarde al terreno de juego”.

Sin embargo, Ortiz no es el único que deberá comparecer ante el Tribunal. Francisco Arrué, director técnico de Deportes Recoleta, también quedó citado por el mismo motivo.

¿Qué sanción arriesga Fernando Ortiz en Colo Colo?

Según las Bases de la Copa Chile 2026, los equipos deben ingresar con cuatro minutos de anticipación al inicio del segundo tiempo, de lo contrario, se cursará una infracción.

De acuerdo al Artículo 43º, Del ingreso de los equipos al campo de juego, en caso de incumplir esta normativa, se sancionará al director técnico del equipo infractor con una amonestación. Sin embargo, en caso de reincidencia, el entrenador del equipo será suspendido por una fecha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Tras el empate ante Recoleta, Colo Colo cerró su primera parte del año y ahora espera por el inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional. Los albos volverán a saltar a la cancha el próximo 26 de julio ante Deportes Limache en el Estadio Monumental.