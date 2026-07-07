Datos Clave Hubo conversación: Entre Fernando Ortiz y Jordhy Thompson para su vuelta a Colo Colo Los temas: Principalmente disciplinarios Camino pavimentado: Si destraba su situación con Orenburg llegará a Colo Colo

Uno de los nombres que ha sonado en este mercado de fichajes de Colo Colo es Jordhy Thompson: el delantero, quien salió del club tras un grave episodio de violencia de género en 2023, ahora quiere volver al estadio Monumental y parecer ser que el camino está pavimentado.

De hecho, revelaron un diálogo que sostuvo con el director técnico Fernando Ortiz, quien parece tener abierta la puerta para el retorno a Macul. Hace algunas semanas también se mostró dispuesto el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

La conversación de Fernando Ortiz y Jordhy Thompson para su retorno a Colo Colo

El periodista Edson Figueroa, quien hace años cubre Colo Colo, dio a conocer la información: “El Tano Ortiz no lo va a decir, pero habló con el futbolista. Tuvieron una conversación respecto de lo que quiere, temas disciplinarios“.

“Sé que el jugador está viendo domicilio en la Región Metropolitana, específicamente en la comuna de La Reina, todos los caminos acercan a que Jordhy Thompson puede ser jugador de Colo Colo”, añadió.

“Si se destraba esta situación con el Orenburg, va a ser el extremo de Colo Colo”, sentenció.

Los números de Jordhy Thompson en Colo Colo

Jordhy Thompson jugó 32 partidos en Colo Colo, anotando seis goles y dando dos asistencias, teniendo su gran momento en 2023 bajo la tutela de Gustavo Quinteros, aunque en paralelo vivió sus graves problemas extradeportivos.

Luego de Orenburg de Rusia vio acción en 55 compromisos, con siete goles y siete asistencias, siendo una de las figuras de su escuadra, en la que no estuvo exento de complicaciones, ya que hubo períodos en los que no se presentó a parte de la pretemporada, con la intención de forzar su salida.