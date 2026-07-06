Datos Clave Prioridades definidas: Fernando Ortiz exigió a la dirigencia cerrar sí o sí a un arquero y a un volante creativo. La llegada de un extremo pasó a ser la última opción. Cupo extranjero bloqueado: Colo Colo utilizará su única plaza internacional disponible en el pórtico. El principal candidato es el seleccionado uruguayo Santiago Mele. Futuro en el aire: Al quedar relegado en las prioridades, Jordhy Thompson comenzó a evaluar alternativas concretas para salir de Rusia con ofertas desde México, Grecia y Turquía.

Colo Colo cierra oficialmente su primer semestre este lunes cuando enfrente a Deportes Recoleta por la Copa Chile 2026. Tras este encuentro, el plantel entrará en un breve receso antes de la intertemporada, días cruciales donde la gerencia deportiva de Blanco y Negro debe concretar la llegada de los nuevos nombres.

La obligación de ganar el Campeonato Nacional y asegurar el certamen copero tiene a Fernando Ortiz en un nivel de exigencia máximo. El “Tano” modificó rotundamente los planes iniciales de la dirigencia y definió sus dos requerimientos innegociables para esta ventana de transferencias, decisión táctica que dejó una inesperada víctima en el camino.

¿Qué refuerzos busca Colo Colo y qué pasará con el cupo extranjero?

El estratega argentino fue tajante: sus prioridades exclusivas son un portero y un mediocampista creativo. La determinación es tan firme que la concesionaria ya tomó la decisión de utilizar su único cupo de extranjero disponible en el guardameta.

Según corroboró Al Aire Libre, el nombre que lidera la carpeta de Ortiz es Santiago Mele. El arquero uruguayo, de reciente participación en el Mundial 2026 y actual jugador del Monterrey de México, es el hombre que el cuerpo técnico quiere bajo los tres palos en el Estadio Monumental para el segundo semestre.

¿Dónde jugará Jordhy Thompson tras el portazo de Fernando Ortiz?

La orden de Ortiz de priorizar la zona defensiva y creativa redujo a la última opción la llegada de un extremo, congelando por completo las negociaciones que buscaban el retorno de Jordhy Thompson a Macul. Si bien el técnico no le ha bajado el pulgar de manera definitiva, fue claro en que no mirará punteros hasta que el arco y el mediocampo estén resueltos.

Esta dilación complicó el panorama del antofagastino. Aunque su pase pertenece al Orenburg hasta junio de 2027, el jugador busca una salida urgente del fútbol ruso. Ante la demora de los albos, su agencia de representación activó un plan B y ya recibe sondeos formales desde México, Grecia y Turquía, mercados que amenazan con arrebatarle a Colo Colo su posible “fichaje estrella”.

¿Cuándo llegan los refuerzos a Colo Colo para el segundo semestre?

Los plazos corren en contra. Jaime Pizarro, Director Ejecutivo de Fútbol, estableció el cronograma ideal para la conformación del plantel antes de iniciar la carga física fuerte.

“En un par de semanas el plantel viajará a Colombia… quisiéramos ir completando todos estos temas y partir esta segunda etapa con las situaciones definidas”, explicó el “Kaiser”. Blanco y Negro tiene exactamente 14 días para destrabar la llegada de Mele, fichar al creativo y definir de una vez por todas si apostarán por rescatar a Thompson o si lo dejarán partir a otro mercado.