Datos Clave Decisión clave: Según el periodista de TNT Sports, Daniel Arrieta, Colo Colo reservó su último cupo de extranjero para un arquero. El elegido: La prioridad de Fernando Ortiz es el arquero uruguayo Santiago Mele. Competencia: Independiente de Avellaneda también prepara una oferta por el guardameta charrúa. Monterrey está dispuesto a cederlo a préstamo.

Colo Colo trabaja de lleno en el mercado de pases de invierno. Los albos buscan potenciar su plantel para ir en busca del Campeonato Nacional el segundo semestre y tomaron una decisión clave: en quién usar el cupo de extranjero.

Actualmente el Cacique tiene a cinco jugadores foráneos, por lo que tienen una sola plaza disponible, la cual utilizarán en un portero, la principal exigencia de Fernando Ortiz.

Colo Colo toma una decisión clave en el mercado

Fue el periodista de TNT Sports, Daniel Arrieta, quien reveló que la dirigencia de Blanco y Negro reservará su último cupo de extranjero para ir en busca de un guardameta, por pedido del ‘Tano’.

El DT de Colo Colo ha reconocido públicamente la necesidad de sumar a un portero de jerarquía para la segunda parte del año pese al gran desempeño que ha tenido Gabriel Maureira supliendo al lesionado Fernando De Paul.

¿A qué portero quiere Ortiz en Colo Colo?

El portero que quiere Fernando Ortiz para Colo Colo es Santiago Mele, uruguayo que fue parte de la nómina de la Celeste en el Mundial 2026. Sin embargo, el Cacique no corre solo: Independiente de Avellaneda también está tras los pasos del guardameta y según el medio De la Cuna al Infierno, prepara una oferta formal en los próximos días.

La directiva alba ha avanzado en las gestiones por Mele y busca un préstamo, opción a la que estaría dispuesto Monterrey, club dueño de su pase que no lo tiene considerado para la próxima temporada.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo vuelve a saltar a la cancha este lunes 6 de julio a las 19:30 horas frente a Deportes Recoleta en el Estadio Monumental por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Chile 2026.