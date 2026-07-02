Datos Clave El objetivo: Santiago Mele, 28 años, pertenece al Monterrey de México con contrato hasta 2029. Fue el tercer arquero de Uruguay en el Mundial 2026. La fórmula: Colo Colo busca concretar la operación mediante préstamo, según Radio ADN, dado el contrato vigente hasta diciembre de 2029. Competencia: Independiente de Avellaneda, dirigido por Gustavo Quinteros, también prepara una propuesta formal por el arquero uruguayo.

Colo Colo continúa trabajando en el mercado para reforzar su plantel. Una de las prioridades de Fernando Ortiz es la portería, puesto que quiere potenciar producto de la lesión de Fernando De Paul, cuyo regreso a las canchas está previsto para fines de agosto o inicios de septiembre.

En ese contexto, la dirigencia de Blanco y Negro avanza en las gestiones por Santiago Mele, pero deberá competir con otro club sudamericano por el arquero uruguayo. Según reveló De La Cuna Al Infierno, Independiente de Avellaneda también prepara una propuesta formal por el guardameta de 28 años del Monterrey de México, quien fue convocado por Marcelo Bielsa en Uruguay para el Mundial 2026.

Colo Colo avanza por Santiago Mele

Según información de Radio ADN Blanco y Negro ha avanzado en las gestiones para incorporar a Mele y está dispuesto a negociar con Monterrey. El arquero tiene contrato con el club mexicano hasta diciembre de 2029, lo que hace dificulta una compra en el mercado invernal. Por eso, la fórmula que maneja la dirigencia del Cacique es un préstamo, opción que el elenco mexicano no vería con malos ojos. Esto considerando que Mele disputó solo 5 partidos en el primer semestre de 2026 con los Rayados y fue suplente en gran parte del Torneo Clausura de la Liga MX.

La necesidad de Colo Colo es concreta. La grave lesión de Fernando De Paul obliga a Fernando Ortiz a buscar un arquero de mayor jerarquía que Gabriel Maureira, de 19 años, para la segunda parte del año, donde el Popular competirá en el Campeonato Nacional y la Copa Chile.

Competencia para Colo Colo: Independiente también quiere a Mele

El escenario se complicó para Blanco y Negro en las últimas horas. De La Cuna Al Infierno reveló que Independiente de Avellaneda, dirigido por Gustavo Quinteros, también prepara una oferta formal por Mele.

La situación de Mele con Monterrey facilita cualquier negociación: el club mexicano no lo considera para la segunda parte del año, por lo que estaría dispuesto a cederlo a préstamo sin mayores obstáculos. El Cacique ya no corre solo por el portero, por lo que las próximas horas podrían ser claves para concretar la operación.