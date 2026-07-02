Datos Clave Contra el plazo: Colo Colo presentará este 2 de julio su apelación por el castigo a Correa. Sin el documento: El fallo del Tribunal nunca habría llegado al Estadio Monumental. El reclamo de Mosa: El presidente de ByN califica la sanción de clasista e inconstitucional.

El caso de Javier Correa sigue candente en Colo Colo. El Cacique debe apelar este 2 de julio a la sanción de cuatro fechas que recibió su goleador por sus dichos contra el juez Nicolás Gamboa, pero enfrenta un obstáculo inesperado: el fallo del Tribunal de Disciplina no habría llegado a sus oficinas.

Según información de DaleAlbo, los abogados de Blanco y Negro esperaban la resolución del caso para armar la defensa y rebatir los argumentos, pero el documento nunca llegó al Estadio Monumental. Eso obligaría al club a presentar una apelación sobre bases más abstractas, en lo que el medio partidario califica como una falta a la probidad procesal. Pese a ello, en Macul decidieron avanzar igual, ya que este 2 de julio se cumple el plazo para interponer el recurso ante la Segunda Sala.

¿Por qué Colo Colo apela la sanción?

Por considerarla injusta y despareja. El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, ha sido el rostro del malestar albo. “La encontramos injusta, inadecuada, desproporcionada y hasta clasista. Estamos muchos colocolinos molestos porque creemos que no se está midiendo de la misma vara a todo el mundo”, disparó. El timonel apuntó incluso a la constitucionalidad de la medida: “Raya en lo inconstitucional porque están dejando sin trabajo a una persona por un mes”.

¿Qué dice el Tribunal y la Comisión?

Que el caso es distinto a los anteriores. El Tribunal de Disciplina explicó que Correa fue sancionado porque existió una denuncia formal, a través del informe de Gamboa y de la Comisión de Árbitros, algo que no ocurrió con Marcelo Díaz, Jorge Almirón ni Daniel Garnero, los precedentes que esgrime Colo Colo. En paralelo, el jefe de los árbitros, Roberto Tobar, hizo una autocrítica “por no haber procedido de manera correcta con otros actores” en los últimos años, y avisó que ese tipo de dichos ahora sí serán incluidos en los informes.

Un elemento juega a favor del Cacique: la votación de la Primera Sala fue dividida, e incluso un integrante votó por la absolución, argumento que los albos usarán en su presentación. Ahora, con el escrito en Quilín, será la Segunda Sala la que resuelva si mantiene, reduce o elimina el castigo, que de quedar firme dejaría a Correa afuera de cuatro fechas de la Liga de Primera, con su retorno proyectado para el Superclásico ante la U.