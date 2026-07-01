Datos Clave El respaldo: Tobar avaló las cuatro fechas de sanción a Javier Correa por sus dichos. La autocrítica: Reconoció que no procedieron bien con casos similares en los últimos años. El nuevo criterio: Los reclamos al arbitraje irán a los informes para su eventual sanción.

El castigo a Javier Correa sigue generando repercusiones, y esta vez tomó la palabra el hombre a cargo de los árbitros. Roberto Tobar, jefe de la Comisión Arbitral, respaldó la sanción al delantero de Colo Colo y aprovechó de marcar un cambio de postura de cara al futuro.

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó a Correa con cuatro fechas de suspensión por sus dichos en contra del juez Nicolás Gamboa, una medida que contó con el visto bueno de Tobar. El ex árbitro internacional partió con una autocrítica “por no haber procedido de manera correcta con otros actores, en base a la experiencia que hemos tenido en los últimos cuatro años, con declaraciones de jugadores y técnicos”.

¿Qué dijo Tobar sobre el castigo?

Que la crítica es válida, pero con límites: “Nosotros no queremos prohibir que hablen del arbitraje, pero merecemos respeto en todo ámbito. La crítica tiene que ser constructiva y no denostar o humillar a una parte importante del fútbol que es el arbitraje”, afirmó el dirigente tras los dichos del ariete argentino.

¿Qué advertencia dejó para el futuro?

El exjuez internacional avisó que los reclamos de técnicos y jugadores contra los árbitros, tanto en entrevistas durante los partidos como en conferencias de prensa, serán incluidos en los informes para su eventual sanción. “Pueden hacer las declaraciones, pero exigimos respeto a la hora de dirigirse al trabajo arbitral, no decir que regalamos penales, que hay tendencias para perjudicar algún equipo, entonces no lo vamos a tolerar. Vamos a seguir procediendo de la misma forma”, sostuvo.

Consultado por qué no se sancionó a Daniel Garnero por calificar de “físicoculturistas” a los árbitros, a diferencia de lo ocurrido con Correa, Tobar fue directo: “Desde ahora en adelante, todo este tipo de dichos los vamos a incluir en los informes”.

La diferencia entre ambos casos, según ha explicado el propio Tribunal, es que Correa fue denunciado a través del informe de Gamboa y de la Comisión de Árbitros, mientras que Garnero, al igual que Jorge Almirón y Marcelo Díaz en su momento, no fue denunciado.