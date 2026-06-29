Unión Española deberá recibir a Colo Colo por la cuarta fecha de la Copa Chile 2026, en un encuentro de alto impacto, debido a que los Hispanos y el Cacique pelean por la parte alta del Grupo E de la competencia nacional. Los albos vienen de una importantísima victoria a mitad de semana ante O’Higgins, mientras que la unión tiene la misión de levantarse tras igualar en la última fecha ante el Capo de Provincia.

Es un compromiso válido por la cuarta jornada del certamen, pero es el tercero de los albos, dado que los elencos de Primera División se estrenaron más tarde que los del Ascenso. En esta misma zona también están O’Higgins y Deportes Recoleta.

¿Quién transmite Unión Española vs Colo Colo por la Copa Chile 2026?

El enfrentamiento entre Unión Española y Colo Colo será emitido por las señales de TNT Sports Premium para la TV, mientras que para las plataformas de streaming el encargado de la transmisión será la aplicación HBO Max.

TV: TNT Sports Premium.

Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Unión Española vs Colo Colo?

El duelo entre los Hispanos y el Cacique se juega este lunes 29 de junio a las 19:30 horas en el Estadio Santa Laura por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Chile 2026.

Fecha: Lunes 29 de junio de 2026

Hora: 19:30 horas

Estadio: Santa Laura, Independencia.

Árbitros de Unión Española vs Colo Colo

Árbitro: Diego Flores

1er asistente: Carlos Venegas

2do asistente: Aldo Gomez

4to árbitro: Dione Rissios

¿Cómo llegan Unión Española vs Colo Colo?

Unión Española registra tres partidos jugados en la copa. Los Hispanos ostentan 4 puntos. Tres los consiguieron en sus duelos de marzo ante Deportes Recoleta y el último lo sumaron tras empatar hace una semana de visita ante O’Higgins por la cuenta mínima.

Por su parte, Colo Colo tuvo un perfecto arranque en la Copa Chile 2026, tras ganar sus dos primeros encuentros ante Deportes Recoleta (3-0) y O’Higgins (3-2), en un duelo parejo que se decidió por un gol en la agonía del juvenil Felipe Raipán.

Formaciones de Unión Española y Colo Colo

Posible formación de Unión Española: Por confirmar.

Posible formación de Colo Colo: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Matías Fernández, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Erick Wiemberg; Leandro Hernández y Maximiliano Romero. DT: Fernando Ortiz.

Unión Española vs Colo Colo minuto a minuto