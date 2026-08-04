Datos Clave Molestia en Aníbal Mosa: No le gusta el apodo de Florentino Mosa “Es parte del folclore”: Tomó distancia del apelativo en medio de la presentación de Vozinha Ambicioso proyecto: El presidente de Blanco y Negro contó su plan para Colo Colo

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se mostró muy feliz en casi todo momento en la presentación de Vozinha en Colo Colo. Está bien dicho el “casi” porque hubo un momento incómodo en el que le preguntaron por el apodo que muchos hinchas del Cacique le etiquetaron: Florentino Mosa, en referencia al estilo parecido al de Florentino Pérez, mandamás de Real Madrid.

Mosa no simpatizó con el tema y dejó en claro que su estilo es propio e incomparable, añadiendo que tiene un ambicioso proyecto para la escuadra alba en los años que este como dueño y presidente.

¿Qué dijo Aníbal Mosa sobre el apodo de “Florentino”?

Mosa respondió de forma muy seria esta pregunta en conferencia de prensa: “Mi nombre es Aníbal Mosa, llegué a este país con seis años, soy sirio, nací en Siria. Ustedes los chilenos y los colocolinos me cobijaron y ese es mi nombre. El resto es parte del folclore“.

Una particularidad en esta conferencia fue que Mosa adaptó su estilo y solo respondió preguntas que le atañen en su cargo de presidente, ya que los temas estrictamente deportivos se los dejó al gerente deportivo Daniel Morón y al director de Blanco y Negro Jaime Pizarro.

El ambicioso proyecto de Aníbal Mosa en Colo Colo

Consultado sobre el legado que busca perpetuar en el club, Aníbal Mosa señaló: “Quiero dejar a Colo Colo en lo más alto, quiero dejarlo en la punta del Everest, que sea la mayor institución de Sudamérica o dentro de las cuatro o dentro de las cuatro más grandes, institucionalmente, futbolísticamente y en infraestructura, ese es mi deseo y mi objetivo: dejar a Colo Colo lo más arriba posible”.

Mosa tiene un porcentaje mayoritario de las acciones de Blanco y Negro, por lo que su control es casi total. De no mediar algo inesperado, será él quien dirija los destinos del Cacique en los nueve años que le quedan de concesión hasta el 2035.

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