Datos Clave Titular y 90 minutos: Valdés jugó todo el partido ante Independiente, fue uno de los destacados y podría mantenerse en la formación frente a Boca Juniors. La postura del DT: Guillermo Barros Schelotto aseguró que, por ahora, no contempla la salida de ningún jugador del plantel. La vía de Colo Colo: Los albos esperan que el volante pueda destrabar su situación contractual antes del cierre del libro de pases.

Después de concretar la llegada de Vozinha, Colo Colo mantiene a Diego Valdés como uno de sus principales objetivos para completar el plantel. Fernando Ortiz ya lo dirigió en América de México y considera que puede entregarle una alternativa de jerarquía en la creación.

El problema está en Vélez Sarsfield. Guillermo Barros Schelotto volvió a demostrar que cuenta con el chileno: lo alineó como titular, lo mantuvo durante los 90 minutos en el triunfo por 1-0 ante Independiente y, después del encuentro, aseguró que actualmente no existe ninguna salida encaminada.

¿Qué dijo Guillermo Barros Schelotto sobre Diego Valdés?

Guillermo Barros Schelotto destacó el rendimiento de Diego Valdés y explicó que recuperó la titularidad gracias a la respuesta física y futbolística que mostró durante los últimos encuentros.

“Terminó bien, hace mucho no jugaba un partido completo, pero lo vimos bien física y futbolísticamente en Córdoba, así que se merecía jugar”, explicó el entrenador en conferencia de prensa, según consignó ADN Deportes.

El técnico también valoró el esfuerzo del chileno durante la parte final del partido: “Quizá por algunas sustituciones nos quedamos sin recambio para él sobre el final, pero se esforzó y trabajó bien, no tuvo problemas”, agregó el estratega, de acuerdo con el mismo medio.

Consultado por posibles movimientos antes del cierre del mercado, el entrenador fue categórico: “No tengo idea si se puede ir algún jugador. Lo que sabemos es que no. Están todos con nosotros y por ahora seguirán con nosotros. No hay ninguna posibilidad viva”, afirmó.

¿Cómo jugó Diego Valdés ante Independiente?

Diego Valdés fue uno de los jugadores destacados de Vélez en la victoria por 1-0 sobre el elenco dirigido por Gustavo Quinteros. El volante chileno disputó los 90 minutos, participó activamente en la circulación ofensiva y recibió una calificación de 7,3 por parte de Sofascore.

Durante el encuentro, el seleccionado nacional incluso sacó aplausos de los hinchas locales tras un vistoso “hoyito” sobre Leonardo Godoy. El triunfo se definió gracias al gol de Thiago Aguirre a los 70 minutos, resultado que consolidó a Vélez en el primer lugar del Grupo A con nueve puntos. Ahora, el equipo se prepara para enfrentar a Boca Juniors el próximo domingo 9 de agosto.

¿Qué necesita Colo Colo para fichar a Diego Valdés?

Colo Colo necesita que Diego Valdés destrabe su salida de Vélez o presentar una propuesta que permita abrir una negociación entre los clubes. Según informó ADN Deportes, la dirigencia argentina conoce el deseo del volante de regresar a Chile, aunque todavía no habría recibido una oferta formal desde el Estadio Monumental.

La fórmula que trabaja Blanco y Negro considera que el jugador pueda obtener su libertad de acción. Y es que Vélez le adeudaría cuatro meses de salario, antecedente que podría influir en las conversaciones entre el mediocampista y el club trasandino.

¿Cuándo cierra el libro de pases en Chile?

El libro de pases de la Liga de Primera cierra el jueves 13 de agosto de 2026 a las 23:59 horas. Colo Colo deberá inscribir antes de ese plazo a Diego Valdés o a cualquier otro refuerzo que pretenda incorporar para la segunda parte de la temporada.

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