Datos Clave Cambio de planes: Vozinha recién se incorporará esta semana a los entrenamientos y no alcanzaría a jugar contra Unión La Calera. Primera posibilidad: El partido ante O’Higgins del domingo 16 de agosto aparece como la primera opción para su estreno. Superclásico en escena: Si Fernando Ortiz decide darle más tiempo de adaptación, el arquero podría debutar ante Universidad de Chile el 23 de agosto.

Vozinha ya está en Chile, desatando la locura de los hinchas en el aeropuerto. Sin embargo, su esperado debut con Colo Colo podría tardar un poco más de lo previsto. El arquero caboverdiano arribó durante la noche del domingo tras sufrir varios cambios en su itinerario, por lo que ahora deberá correr contra el tiempo para completar los exámenes médicos, firmar su contrato y comenzar a trabajar bajo las órdenes de Fernando Ortiz.

Este retraso logístico terminó modificando por completo la planificación inicial del cuerpo técnico. Su estreno ante Unión La Calera este fin de semana está prácticamente descartado, mientras que el encuentro subsiguiente frente a O’Higgins dejó de ser una fecha completamente segura. Si el proceso de adaptación se extiende una semana más, Vozinha podría disputar su primer partido nada menos que en el Superclásico frente a Universidad de Chile.

¿Por qué cambió la fecha del debut de Vozinha en Colo Colo?

La ecuación en el Monumental es sencilla: el arquero llegó más tarde de lo esperado y tendrá muy pocas prácticas formales antes de la seguidilla de partidos. El cuerpo técnico albergaba la esperanza de contar con él durante la semana anterior para incorporarlo de manera progresiva a la dinámica del equipo.

Patricio Yáñez entregó los antecedentes en Radio Agricultura y explicó que el plan original de Blanco y Negro contemplaba varias jornadas de trabajo antes de mandarlo a la cancha. “Por información, si hubiese llegado la semana pasada, tenía la oportunidad de jugar contra O’Higgins. Ya no sé ahora”, comentó el exjugador.

El caboverdiano recién comenzará a familiarizarse con sus nuevos compañeros, el sistema defensivo y las exigencias de Fernando Ortiz. “Va recién a entrenar mañana (miércoles), no sé si le va a alcanzar. Si hubiese tenido tres o cuatro días de entrenamiento, más esta semana, 100 por ciento… Esa era la encuadratura que tenían en Colo-Colo para hacerlo debutar”, sostuvo Yáñez.

¿Cuándo podría debutar Vozinha en Colo Colo?

El partido contra O’Higgins, programado para el domingo 16 de agosto a las 17:30 horas en Macul, sigue siendo la primera ventana real para el debut, aunque su titularidad ya no está garantizada. Para ese día, el portero sumará cerca de dos semanas de trabajo, un plazo razonable para entrar en la convocatoria.

Sin embargo, la otra opción tiene una carga de morbo y tensión altísima. Si Ortiz considera que el jugador necesita más entrenamientos para acoplarse a la última línea, el estreno oficial podría producirse el domingo 23 de agosto, cuando el “Cacique” visite a Universidad de Chile en el Estadio Nacional a las 15:00 horas.

Sería un escenario de máxima exigencia para su primer partido oficial en Sudamérica. El cuerpo técnico deberá decidir con pinzas si apela a su vasta experiencia internacional para apurar los plazos, o si protege su proceso de adaptación otorgándole el tiempo prudente.

¿Cuándo será presentado Vozinha en Colo Colo?

Antes de calzarse los guantes en cancha, el arquero deberá cumplir con los rigores institucionales. La presentación oficial de Vozinha está programada para este martes 4 de agosto, a las 12:30 horas, en la sala de prensa del Estadio Monumental.

En la previa a comparecer ante los medios, el portero, que llega en condición de jugador libre tras finalizar su vínculo con el GD Chaves de Portugal, deberá superar los chequeos médicos de rigor y estampar su firma en el contrato que lo unirá a la institución.

¿Cuáles son los próximos partidos de Colo Colo?

Colo Colo tiene tres encuentros consecutivos que marcarán la pauta en la adaptación de Vozinha:

Partido Fecha y hora Estadio Opción de debut U. La Calera vs Colo Colo Domingo 9 de agosto, 17:30 hrs Nicolás Chahuán Prácticamente descartada Colo Colo vs O’Higgins Domingo 16 de agosto, 17:30 hrs Monumental Primera alternativa U. de Chile vs Colo Colo Domingo 23 de agosto, 15:00 hrs Nacional Opción de espera

¿Colo Colo buscará otro refuerzo después de Vozinha?

La llegada del meta no le pone el candado a la gerencia deportiva. Blanco y Negro aún sondea el mercado buscando piezas para el mediocampo, aunque las opciones que barajaban han comenzado a enredarse de forma importante.

Diego Valdés fue la gran obsesión durante semanas por su conocimiento previo con Fernando Ortiz en el América, sumado al respaldo que le entregó Aníbal Mosa al eventual retorno del jugador a Chile. No obstante, desde Argentina reportan que Guillermo Barros Schelotto, DT de Vélez Sarsfield, pretende conservarlo sí o sí en el plantel. “Le confirmó a Vélez a Fondo que Diego Valdés se quedará en Vélez”, indicó el medio partidario, complicando su salida.

¿Puede Carlos Palacios volver a Colo Colo?

El nombre de la “Joya” volvió a orbitar el Monumental, pero hasta el momento no hay ofertas formales en las oficinas de Boca Juniors. La versión del retorno tomó fuerza tras unas comentadas declaraciones de Alberto Márcico.

El histórico comentarista aseguró que el atacante nacional vive días familiares complejos y vería con muy buenos ojos volver a Macul mediante un préstamo. “Ahora acá en Argentina sabemos que pasa por un momento familiar complicado y quiere conseguir su préstamo en Colo Colo. Esto lo supimos hace un par de días”, señaló. Como Palacios tiene contrato vigente con los “Xeneizes”, cualquier operación dependerá de la voluntad del club trasandino.

¿Cuándo cierra el mercado de fichajes en Chile?

Blanco y Negro no tiene tiempo que perder. La dirigencia podrá inscribir nuevos refuerzos solo hasta el jueves 13 de agosto a las 23:59 horas, fecha en la que se cerrará el libro de pases del fútbol chileno previo al inicio de la fecha 19. Quedan diez días exactos para resolver la gran incógnita del mediocampo y darle forma final al plantel de Ortiz.

Añade Al Aire Libre como fuente preferida en Google Selecciona Al Aire Libre en Google para ver nuestros artículos con más frecuencia en la Búsqueda de Google y en Noticias destacadas. Añadir en Google