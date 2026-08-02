Universidad de Chile vuelve a Ñuñoa este domingo 2 de agosto para enfrentar a Huachipato por la fecha 17 del Campeonato Nacional 2026. Los azules llegan terceros con 27 puntos y buscarán confirmar el repunte que mostraron en La Florida, donde derrotaron por 2-1 a Audax Italiano en el comienzo de la segunda rueda.

El equipo sureño aparece sexto con 24 unidades, solo tres menos que la U, por lo que el choque también puede mover la zona alta de la tabla. El conjunto acerero viene de igualar 3-3 con Cobresal en Talcahuano y necesita volver al triunfo para mantenerse en puestos de clasificación internacional.

U de Chile vs Huachipato, minuto a minuto

La previa de U de Chile vs Huachipato

Universidad de Chile inició la segunda rueda con una trabajada victoria por 2-1 sobre Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida. El equipo de Fernando Gago logró revertir el marcador y alcanzó los 27 puntos, aunque todavía se encuentra a 12 unidades del líder Colo Colo.

El cuadro azul suma tres triunfos, un empate y una derrota en sus cinco presentaciones más recientes. Antes de vencer a Audax, derrotó por 3-2 a Santiago Wanderers y por 2-0 a Unión San Felipe, igualó 3-3 frente a Unión La Calera y perdió 1-0 ante el mismo rival.

Eduardo Vargas será una de las principales cartas ofensivas de la U. El delantero alcanzó los 100 partidos oficiales con el club en la jornada anterior y llega en un buen momento goleador. Fernando Gago, además, prepara el regreso de Charles Aránguiz a la titularidad en reemplazo de Israel Poblete.

Huachipato rescató un empate 3-3 ante Cobresal en su último encuentro, pero ha tenido un recorrido irregular en las últimas semanas. Los acereros registran dos victorias, dos derrotas y una igualdad en sus cinco partidos más recientes, con Lionel Altamirano como una de sus principales amenazas en ataque.

El antecedente más cercano favorece al conjunto de Talcahuano. Huachipato se impuso por 2-1 el pasado 8 de febrero, en el partido disputado por la primera rueda. En sus otros dos cruces recientes, los acereros ganaron 1-0 como locales en noviembre de 2025 y la U goleó 5-1 en el Estadio Nacional durante mayo de ese año.

Formaciones de U de Chile vs Huachipato

Formación probable de Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Charles Aránguiz, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.

DT: Fernando Gago.

Formación probable de Huachipato: Christian Bravo; Guillermo Guaiquil, Rafael Caroca, Nicolás Vargas, Maicol León; Lucas Velásquez, Claudio Sepúlveda, Ezequiel Cañete, Kevin Altez; Mario Briceño y Lionel Altamirano.

DT: Jaime García.

¿Quién es el árbitro de U de Chile vs Huachipato?

El árbitro del partido entre Universidad de Chile y Huachipato será Juan Lara Luco.

Árbitro: Juan Lara Luco

Juan Lara Luco Asistente 1: Carlos Poblete Roa

Carlos Poblete Roa Asistente 2: Gabriel Ureta Alfaro

Gabriel Ureta Alfaro Cuarto árbitro: Miguel Araos Riquelme

Miguel Araos Riquelme VAR: Mathias Riquelme Sepúlveda

Mathias Riquelme Sepúlveda AVAR: Juan Serrano Santibáñez

¿Dónde ver U de Chile vs Huachipato en vivo?

El partido entre Universidad de Chile y Huachipato se jugará este domingo 2 de agosto a las 17:30 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la fecha 17 del Campeonato Nacional 2026. La transmisión comenzará a las 17:10 horas por TNT Sports Premium y HBO Max.