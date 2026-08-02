Datos Clave Semana difícil: Marcelo Díaz estuvo en el centro de la polémica por sus dichos en apoyo a Clark en abril pasado. Se desmarcó: El capitán de la U de Chile alzó la voz y descartó tener amistad con el expresidente de Azul Azul y el resto de formalizados en el Caso Sartor. Nuevo golpe: En medio de esa situación, Fernando Gago lo dejó fuera del partido ante Huachipato por decisión técnica, según reveló Emisora Bullanguera.

Universidad de Chile vivió una semana marcada por lo ocurrido fuera de la cancha. Esto porque Michael Clark, expresidente de Azul Azul, está siendo formalizado por el Caso Sartor, situación que salpicó al capitán del equipo, Marcelo Díaz.

En medio del lío judicial que sacude a los estudiantiles, algunos hinchas recordaron unos dichos del volante mostrando su apoyo a Clark en medio de su despedida. En una de sus semanas más duras en la U, el experimentado jugador recibió un nuevo golpe, esta vez dentro del campo de juego.

Marcelo Díaz fuera de la convocatoria en la U de Chile

Marcelo Díaz no ha tenido la temporada que esperaba en el Romántico Viajero. El mediocampista no ha tenido regularidad a lo largo del año y su 2026 ha estado marcado por los problemas físicos.

En ese escenario, el entrenador Fernando Gago le propinó un nuevo y sorpresivo golpe, puesto que según informó Emisora Bullanguera, lo dejó fuera de la convocatoria para enfrentar a Huachipato.

Lo llamativo es que no se ha informado ninguna lesión, por lo que su ausencia en la nómina sería netamente por una decisión técnica, lo que agudiza su mal momento en Universidad de Chile.

Las declaraciones de Díaz sobre Clark que no gustan en U de Chile

En abril pasado, en la antesala del Clásico Universitario y luego que se confirmara la salida de Michael Clark de Azul Azul, Marcelo Díaz entregó su respaldo públicamente. “Agradecemos su gestión. En estos cinco años, me quedó grabada la frase de que ‘iba a ordenar la casa’. Eso fue lo que hizo”, dijo en aquella ocasión.

Esto provocó la furia de los hinchas en los últimos días en medio de la formalización del expresidente de la concesionaria e incluso Cecilia Pérez, actual mandamás de AA salió en su defensa.

Producto de las críticas fue el propio Díaz quien sacó la voz. “No tengo injerencia o amistad con alguien de Sartor, donde me han querido involucrar. Solo soy capitán del club que amo y defiendo”, lanzó.

Sin duda es una de las semanas más difíciles para Marcelo Díaz en el último tiempo en Universidad de Chile, la cual culminó con su ausencia en un partido clave para los azules.