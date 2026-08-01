Datos Clave Interés: Gustavo Álvarez estaría tras los pasos del volante de la U de Chile, Javier Altamirano. Postura: El DT no lo descartó y aclaró que tendrá una reunión con la dirigencia de LDU para definir posibles refuerzos. Vínculo: Álvarez dirigió a Altamirano en Huachipato en 2023 y en la U en 2025.

Universidad de Chile se encuentra en alerta por la posible salida de algunas de sus figuras. En las últimas horas desde Argentina reportaron el seguimiento de Independiente para fichar a Juan Martín Lucero, lo que se suma al interés de Gustavo Álvarez, exentrenador de los azules, por dos de sus exdirigidos: Franco Calderón y Javier Altamirano.

El estratega trasandino no cerró la puerta a Altamirano, a quien tuvo en sus filas tanto en el Romántico Viajero como en Huachipato. Sin embargo, aclaró que debe sostener una reunión con la directiva del equipo ecuatoriano para definir la llegada de nuevos jugadores.

Álvarez explicó su postura Altamirano en Liga de Quito

Álvarez fue cauto al ser consultado directamente por Altamirano tras su debut. “Cuando acepté el cargo fue porque me convenció el plantel que había, pero uno por videos no tiene la opinión formada de cuando son dirigidos por uno. Le dije al club que hasta no jugar el primer partido, me den estos cuatro entrenamientos más el partido, para tener conclusiones más precisas”, señaló.

El DT dejó en claro que la reunión con la dirigencia para definir incorporaciones es inminente, sin confirmar ni descartar el nombre del volante azul. “Me reuniré estos días con la dirigencia, si es mañana mejor”, afirmó.

El vínculo entre Álvarez y Altamirano

El interés no es casual. Durante la temporada 2025, bajo el mando de Álvarez en Universidad de Chile, Altamirano fue uno de los mejores volantes del fútbol chileno, consolidándose como pieza clave en el mediocampo azul. El técnico conoce al jugador en profundidad y sabe lo que puede aportarle.

La situación de Altamirano en la U con Fernando Gago es distinta: el volante no está siendo considerado en un rol importante esta temporada, lo que abre la posibilidad de que el club escuche ofertas por su traspaso o cesión en el mercado.

Además, Álvarez ya dirigió al mediocampista durante su estadía en Huachipato en 2023, cuando fue uno de los grandes valores del equipo que terminó levantando el título del Campeonato Nacional.