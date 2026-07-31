Datos Clave En carpeta: Según los periodistas Nelson Lafit y Matías Martínez, Independiente está interesado en Juan Martín Lucero. Solicitud: El elenco de Avellaneda le pidió a la AFA una prórroga del mercado de pases ante la posibilidad de sumar al jugador de la U de Chile. Situación actual: Si bien no ha tenido el paso que esperaba, el ‘Gato’ tiene contrato con los azules hasta fines de 2027.

Universidad de Chile ha tenido un mercado de pases movido. Los azules oficializaron el arribo de Gonzalo Reyna y esperan por la llegada de Tobías Reinhart, aunque también se ha especulado con algunas salidas.

Esto porque hace algunos días se habló de un supuesto interés de Gustavo Álvarez por sumar a Franco Calderón y Javier Altamirano a su nuevo club, Liga Deportiva Universitaria de Quito. Sin embargo, en las últimas horas un nuevo jugador puso en alerta a los estudiantiles.

Independiente quiere a delantero de la U de Chile

Se trata de Juan Martín Lucero, atacante que llegó a principios de año al Romántico Viajero, pero que no ha tenido el paso que esperaban en el Centro Deportivo Azul. Pese a que arribó como la principal carta de gol del equipo, el ‘Gato’ no ha sido con Fernando Gago y ha debido convivir con las lesiones a lo largo de la temporada.

A pesar de aquello, el delantero argentino estaría en la órbita de un gigante sudamericano: Independiente de Avellaneda. Según el periodista Nelson Lafit, el Rojo solicitó a la AFA una prórroga del mercado de pases por la posibilidad de incorporar a tres jugadores, uno de ellos, el atacante de la Universidad de Chile. Sin embargo, el comunicador precisó que “no necesariamente van a llegar, pero son alternativas en distintas posiciones”.

La información fue ratificada por el periodista de Radio La Red, Matías Martínez, quien aseguró que hay una “negociación abierta” por el futbolista de 34 años.

🚨 #Independiente pidió una prórroga en AFA en el cierre del mercado de pases por TRES jugadores:



-Juan Martín Lucero (U de Chile)

-Nicolás Trippichio (San Lorenzo)

-José Palomino (Talleres)



No necesariamente van a llegar, pero son alternativas en distintas posiciones. pic.twitter.com/hZXtnq6PlC — Nelson Lafit (@nelsonlafit) July 31, 2026

No es la primera vez que Independiente quiere a Juan Martín Lucero

Esta no es la primera vez que Independiente está tras los pasos del ahora delantero de Universidad de Chile. A fines de 2025, cuando Juan Martín Lucero pertenecía a Fortaleza, el elenco de Avellaneda ya tenía en carpeta al ariete.

Si bien el ‘Gato’ tenía el visto bueno de Gustavo Quinteros, quien lo dirigió en Colo Colo, su vínculo con la escuadra brasileña frenó todo, puesto que el Rojo no estaba dispuesto a desembolsar una cifra importante de dinero para quedarselo.

Ahora habrá que esperar si el conjunto argentino realizará una oferta formal a la U, club con el que Lucero tiene vínculo hasta fines de 2027, o si por el contrario, el trasandino se quedará a cumplir su contrato.