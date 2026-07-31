Datos Clave La cifra exacta: Azul Azul desembolsará una suma de 700 mil dólares para comprar el pase del mediocampista al cuadro italiano. Apuesta a largo plazo: El volante argentino firmaría un extenso vínculo que lo mantendrá en el Centro Deportivo Azul hasta la temporada 2029. El aplauso a Gago: Desde el prestigioso medio La Gazzetta dello Sport valoraron la gestión del DT azul y lanzaron un dardo a los equipos de la Serie B que dejaron partir al jugador.

Universidad de Chile prepara uno de los golpes más ambiciosos del presente mercado de fichajes. La inminente llegada de Tobías Reinhart desde el fútbol europeo no solo ha generado altísimas expectativas en los hinchas, sino que también llamó la atención de la prensa internacional, desde donde filtraron las monumentales cifras de la operación.

Luego de que trascendiera el acuerdo de palabra para que el argentino arribe al Romántico Viajero, desde Italia aterrizó la confirmación de los montos, revelando la fuerte inversión que realizará la concesionaria laica para darle el gusto a Fernando Gago de cara a la exigente segunda rueda del Campeonato Nacional 2026.

¿Cuánto pagará la U de Chile por Tobías Reinhart?

La información fue destapada por Francesco Pioppi, periodista del prestigioso medio italiano La Gazzetta dello Sport. A través de sus redes sociales, el reportero desglosó el acuerdo y confirmó que Azul Azul pondrá una fuerte suma de dinero sobre la mesa para sacar al jugador de la Serie B.

“La Universidad de Chile le arranca a Tobías Reinhart a la Reggiana. Sobre la mesa habrían 700 mil dólares para la Reggiana + contrato hasta 2029 para el mediocampista argentino”, aseguró el periodista. Esta cifra va en directa relación con la tasación actual del futbolista, quien según el portal especializado Transfermarkt tiene un valor de mercado cercano a los 700 mil euros.

Pero la filtración no se quedó solo en los números. Pioppi aprovechó de alabar el ojo clínico del cuerpo técnico azul y repasó a los clubes italianos por dejar escapar al talento de 26 años. “Bien jugado, Fernando Gago, en la Serie B muchas se han dormido: tiene 26 años y buen potencial”, sentenció.

¿Cómo juega Tobías Reinhart, el nuevo refuerzo de la U de Chile?

La inversión de Universidad de Chile se justifica plenamente en los números. Reinhart viene de ser una pieza inamovible en la Reggiana, disputando 33 partidos (29 como titular), anotando tres goles y promediando una alta calificación de 7,13 en la plataforma Sofascore.

Con 1,76 metros de estatura y perfil diestro, el argentino se desempeña como mediocampista defensivo o volante central, pero está lejos de ser un jugador rústico. Las estadísticas de la Serie B lo ubican muy por encima del promedio en cantidad de toques, creación de oportunidades y construcción de juego limpio.

Estas características son exactamente las que obsesionaban a Fernando Gago, quien exigió a la dirigencia un nombre que aportara salida limpia, equilibrio y un mayor volumen ofensivo en la zona media para ir a pelear el título. Con el acuerdo económico sobre la mesa, en el CDA solo restan detalles para oficializar a la nueva gran estrella del mediocampo azul.