Datos Clave Voz oficial: Eduardo Álvarez, director deportivo de Liga, alzó la voz en Radio La Red para aclarar si el DT solicitó incorporaciones desde Chile. Los apuntados: En los últimos días trascendió que Franco Calderón y Javier Altamirano eran peticiones expresas del estratega para su nuevo proyecto. Prioridad actual: El directivo detalló cuál será el plan de evaluación del cuerpo técnico antes de buscar alternativas en el extranjero.

La bullada llegada de Gustavo Álvarez al banco de Liga de Quito generó una inmediata ola de especulaciones a ambos lados del continente. La salida del técnico argentino desde Universidad de Chile dejó un escenario de alta sensibilidad, y los rumores de que el DT buscaría llevarse a Franco Calderón y Javier Altamirano se instalaron con fuerza. Sin embargo, la dirigencia quiteña salió al paso para aclarar el panorama.

¿Qué dijo Liga de Quito sobre el fichaje de Franco Calderón y Javier Altamirano?

El encargado de aterrizar las expectativas fue Eduardo Álvarez, director deportivo de Liga de Quito. En conversación con el programa La Barra de la Tribuna de Radio La Red de Ecuador, el directivo se refirió a las informaciones que circulaban desde Chile.

“Sobre el tema de los refuerzos, todo es mentira. Gustavo (Álvarez) quería conocer primero al grupo y a los jugadores, porque uno puede hacer un análisis, pero luego ese análisis tiene que ir acompañado del trabajo del día a día”, sentenció el gerente.

La declaración descarta que Gustavo Álvarez haya presentado, hasta ahora, una lista de refuerzos a la dirigencia de Liga de Quito. Por lo tanto, no existen gestiones confirmadas por Franco Calderón o Javier Altamirano, aunque el mercado podría revisarse después de que el entrenador evalúe al plantel.

¿Qué planea Gustavo Álvarez con los refuerzos en Ecuador?

Más allá de los nombres de la U, el director deportivo explicó detalladamente cómo se manejará la política de fichajes.

“Yo ya le había dicho que teníamos algunas opciones, pero esto se trabajó con el anterior cuerpo técnico. Ahora hay que ver si Gustavo mantiene la misma idea o tiene alguna diferente sobre los refuerzos que debemos traer”, detalló Álvarez.

Por ahora, Liga de Quito no tiene pedidos concretos del exentrenador del Bulla por jugadores azul. El estratega evaluará primero al plantel ecuatoriano y luego resolverá, junto con la dirección deportiva, si necesita nuevas incorporaciones.