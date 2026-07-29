Datos Clave Chats: Canal 13 tuvo accesó a conversaciones de Whatsapp donde el los directores del Grupo Sartor debatían la compra de Azul Azul. Formalización: La audiencia está programada para el jueves 30 de julio. La Fiscalía persigue los delitos de administración desleal, estafa e infracciones a leyes de Mercado de Valores y Fondos. Imputados: Michael Clark, expresidente de Azul Azul y otros directores de Sartor, serán formalizados.

La investigación del caso Sartor incorporó nuevos antecedentes que revelan el contenido de conversaciones internas del grupo económico durante la compra de acciones de Azul Azul, concesionaria que administra a Universidad de Chile, a Carlos Heller en 2021. Reportajes Teletrece accedió a un informe de 71 páginas con mensajes de WhatsApp que integran los más de 2.000 archivos reunidos por la Fiscalía en dos años de indagatoria y que serán presentados en la audiencia de formalización programada para el jueves 30 de julio.

Los chats del grupo Sartor sobre la compra de Azul Azul

Uno de los mensajes que más llama la atención data del 6 de octubre de 2020, varios meses antes del cierre de la operación con Heller. En una conversación donde participaban Mauro Valdés, Pedro Pablo Larraín e Iván García Huidobro, el exdirector García Huidobro escribió, con emojis de risa, tras comentar una derrota de la U: “Que siga perdiendo la U. A lo mejor la compramos más barata…”.

Los chats también revelan la preocupación del grupo por el manejo comunicacional de la operación. En marzo de 2021, Valdés advertía al resto de los directores: “Esto va a demandar mucho trabajo de prensa. Ni hablar de redes sociales además…”. En el mismo hilo, Valdés describía el objetivo de posicionamiento del grupo: “Hay que seguir sacándole el jugo a la ventana de exposición para Sartor, corrigiendo los errores y mostrando como el equipo trabaja a toda máquina”. Larraín respondía: “Efectivamente, así ha sido”. Valdés cerraba con una frase sobre su objetivo narrativo: “Y contando de ‘la leyenda Sartor’… el David que se comió a Goliat Heller”.

Los chats sobre el ruido de Felicevich en Azul Azul

Los mensajes también revelan que el grupo discutió internamente cómo responder a los rumores sobre una eventual participación del representante de jugadores Fernando Felicevich en la propiedad del club. En esa conversación, Valdés preguntó a Larraín si podían descartar públicamente su presencia. Larraín respondió descartando categóricamente que Felicevich tuviera participación. Valdés luego planteó la posibilidad de describir al grupo como “ajeno a otros negocios deportivos en Chile, sin conflictos de interés”, como forma de calmar a los hinchas.

Pedro Pablo Larraín, Mauro Valdés y Michael Clark serán formalizados junto a otros directores de Sartor en la audiencia del jueves 30 de julio. Iván García Huidobro, autor del mensaje sobre comprar la U “más barata”, es exdirector del grupo y no aparece en la lista de imputados publicada hasta el momento.