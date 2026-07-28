Datos Clave El objetivo: Maximiliano Guerrero reveló que la U de Chile quiere ser campeón a fin de año. El presente: Los azules se encuentran a 12 puntos de Colo Colo, líder exclusivo del Campeonato Nacional. Próximo partido: El Romántico Viajero recibirá a Huachipato el próximo domingo por la fecha 17 del torneo.

Universidad de Chile consiguió un valioso triunfo sobre Audax Italiano en el inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional. Sin embargo, los azules permanecen a 12 puntos de distancia con Colo Colo, líder exclusivo del torneo.

Pese a ello, en el Romántico Viajero no bajan los brazos y el objetivo sigue siendo el mismo: levantar el título a fin de año y así poner fin a una extensa sequía en la Primera División.

Maximiliano Guerrero revela el gran objetivo de la U de Chile

Este martes, Maximiliano Guerrero conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul y reveló el gran objetivo de cara a la segunda parte del año.

“El objetivo sigue siendo el mismo: queremos ser campeones. Mientras tengamos posibilidades de ser campeones, vamos a tratar de lograrlo. Tenemos que ir partido a partido buscando los tres puntos”, señaló.

Respecto al presente del equipo, en tanto, el atacante indicó que “tenemos buenos pasajes en los partidos, lo hacemos de buena forma. Hay detalles que nos faltan afinar, pero los hemos estado trabajando semana a semana. Esperamos ganar todos los partidos que vienen”.

Maximiliano Guerrero y la lucha con Reyna en la U de Chile

Por otra parte, Maximiliano Guerrero se refirió a la llegada de Gonzalo Reyna y a la competencia que tendrá con el extremo argentino de 19 años por un puesto en el once titular.

“Para mí es una motivación extra. Gonzalo es un gran jugador, lo ha demostrado en los entrenamientos. Técnicamente es muy bueno. Tener competencia por el puesto me sirve para seguir creciendo. Le deseo lo mejor a él también”, sentenció.

¿Cuándo juega la U de Chile?

Universidad de Chile ya dejó atrás su triunfo sobre Audax Italiano y ya está enfocada en su próximo compromiso en el Campeonato Nacional.

Los azules volverán a saltar a la cancha el próximo domingo 2 de agosto a las 17:30 horas frente a Huachipato en el Estadio Nacional por la fecha 17 del torneo.