Datos Clave Arribo frustrado: Valentín Gauthier no llegó a la U de Chile luego que no superara los exámenes médicos. Alternativa: Azul Azul activó su plan B y está tras los pasos del campeón con Coquimbo, Bruno Cabrera. Interés real: Según el periodista Renzo Luvecce, la U preguntó condiciones para negociar con Newell’s, club dueño de su pase.

Universidad de Chile deberá volver al mercado para reforzar su defensa. Valentín Gauthier, el zaguero uruguayo que tenía todo encaminado para convertirse en nuevo jugador azul, no superó los exámenes médicos y su fichaje finalmente se cayó.

Ante ese contratiempo, la U ya activó el plan B: según el periodista Renzo Luvecce, un campeón con Coquimbo Unido en 2025 y actual defensor de Newell’s Old Boys de Argentina es una “opción real” para potenciar al equipo que dirige técnicamente Fernando Gago.

Campeón con Coquimbo podría reforzar a la U de Chile

Se te trata de Bruno Cabrera, defensor argentino de 29 años que fue una de las piezas clave de los piratas en la obtención de su primer título en Primera División. “Me confirman que la Universidad de Chile consultó condiciones para negociar”, señaló el comunicador, agregando que de avanzar la operación, la modalidad sería un préstamo con cargo por un año y opción de compra.

Cabrera llegó a Newell’s Old Boys a inicios de la temporada desde Coquimbo Unido, club que recibió 500 mil dólares por el traspaso. En el conjunto rosarino se ha posicionado como uno de los puntos altos del equipo, lo que explica el interés de la U para reforzar un sector que quedó expuesto tras la caída del fichaje de Gauthier.

¿Por qué Gauthier no llegó a la U de Chile?

El defensor uruguayo tenía prácticamente cerrado su arribo al Romántico Viajero, pero los exámenes médicos revelaron problemas que impidieron concretar la operación. Gauthier arrastraba una lesión en el tobillo que el cuerpo médico del club consideró incompatible con las exigencias del calendario que viene para la U en el Campeonato Nacional.

La caída del fichaje obliga a Azul Azul a moverse rápido en el mercado. La segunda rueda del campeonato ya comenzó y la U necesita cubrir la posición antes de que cierre el libro de pases. Cabrera aparece como la opción más concreta por ahora, aunque Luvecce señaló que habrá que ver cómo avanzan las negociaciones en los próximos días.