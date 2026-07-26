Universidad de Chile vuelve al Campeonato Nacional 2026 este domingo 26 de julio con una salida exigente al Estadio Bicentenario de La Florida. El equipo de Fernando Gago marcha tercero con 24 puntos en 15 fechas y sabe que un triunfo es clave para no seguir cediendo terreno en la pelea alta del certamen doméstico.

Al frente estará Audax Italiano, que llega 13° con 16 unidades y con urgencia de sumar. El cuadro floridano está apenas tres puntos por encima de Cobresal, que hoy ocupa el último puesto de descenso, por lo que arranca la segunda rueda con mucha presión.

Audax Italiano vs U de Chile, minuto a minuto

La previa del Audax Italiano vs U de Chile

Universidad de Chile cerró sus últimos cinco partidos con un balance de tres triunfos, un empate y una derrota. En ese tramo venció a Santiago Wanderers por 3-2 y a Unión San Felipe por 2-0, igualó 3-3 con Unión La Calera y también cayó 1-0 frente al mismo rival. Más atrás, había goleado 4-1 a Santiago Wanderers.

En la tabla de la Liga de Primera, la U está tercera con 24 puntos, producto de seis triunfos, seis empates y tres derrotas. El cuadro azul convirtió 17 goles y recibió 10, números que lo mantienen en la pelea por los puestos altos, aunque todavía a distancia del líder Colo Colo.

Audax Italiano, en tanto, llega a este partido tras una racha reciente de cuatro victorias y una derrota. En sus últimos cinco encuentros derrotó a Magallanes, Palestino y otra vez a Magallanes, además de imponerse a Palestino por 2-1, mientras que su única caída fue ante Deportes Santa Cruz por 2-1.

El equipo itálico necesita trasladar esa reacción a la Liga de Primera. Hoy aparece 13° con 16 puntos, con cuatro victorias, cuatro empates y siete derrotas, además de 18 goles a favor y 21 en contra. En La Florida saben que sumar como local puede marcar diferencia en una segunda rueda que asoma apretada.

El historial reciente entre ambos también le pone peso al cruce. En los últimos tres enfrentamientos, Universidad de Chile ganó uno y los otros dos terminaron empatados: 3-1 en La Florida, 2-2 en el Nacional y 0-0 en enero. Audax, eso sí, también sabe lo que es complicar a la U en este tipo de partidos.

Formaciones de Audax Italiano vs U de Chile

Formación de Audax Italiano: Tomás Ahumada; Raimundo Rebolledo, Enzo Ferrario, Daniel Piña, Esteban Matus; César Pinares, Bryan Soto, Federico Mateos; Paolo Guajardo, Franco Troyanski y Michael Vadulli.

DT: Patricio Graff.

Formación de Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Agustín Arce, Israel Poblete; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.

DT: Fernando Gago.

¿Quién es el árbitro de Audax Italiano vs U de Chile?

El árbitro del partido entre Audax Italiano y Universidad de Chile será Cristián Garay Reyes.

Árbitro: Cristián Garay Reyes

Cristián Garay Reyes Asistente 1: Juan Serrano Santibáñez

Juan Serrano Santibáñez Asistente 2: Alan Sandoval Rodríguez

Alan Sandoval Rodríguez Cuarto árbitro: Víctor Abarzúa Espinoza

Víctor Abarzúa Espinoza VAR: Miguel Araos Riquelme

Miguel Araos Riquelme AVAR: Manuel Marín Vargas

¿Dónde ver Audax Italiano vs U de Chile en vivo?

El partido entre Audax Italiano y Universidad de Chile se jugará este domingo 26 de julio a las 17:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la fecha 16 del Campeonato Nacional 2026. La transmisión por TV será a través de TNT Sports Premium, mientras que por streaming se podrá ver en HBO Max.