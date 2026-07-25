En un día, Universidad de Chile tendrá la misión de visitar a Audax Italiano por el arranque de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2026. A pesar de que los Azules tuvieron aproximadamente un mes para reforzar el plantel de cara a las dos competencias que disputa, solo han logrado un refuerzo, y durante esta jornada sufrieron un duro revés con su segundo nombre que está a detalles de zanjar su firma con los universitarios.

El primer refuerzo fue Gonzalo Reyna, volante que a pesar de trabajar a la par con el equipo de cara al primer partido de la segunda rueda no podrá estar presente debido a una lesión de última hora. Si el mercado de fichajes azul ya tenía complicaciones, durante esta jornada recibió un duro revés con su segundo traspaso, Valentín Gauthier, quien ya está en el país para zanjar sus últimos detalles para convertirse en refuerzo de la U.

Exámen médico deja el fichaje de Gauthier en suspenso

Según información del medio ADN Deportes, el segundo refuerzo de Universidad de Chile, Valentín Gauthier, tendría un grave contratiempo que dejaría el traspaso pendiendo de un hilo. El medio citado señala que el defensor de 22 años no habría superado con éxito los exámenes médicos de rigor, por lo que el contrato con la U se aleja de las manos del zaguero.

El defensor uruguayo no superó los exámenes debido a un problema menor en el tobillo, el cual proviene desde su pasado en el León de México. A pesar de la situación médica del zaguero, desde el equipo norteamericano apuntan que el traspaso aún puede darse. Ante esta situación, las próximas horas serán claves, debido a la decisión que tomará la dirigencia universitaria con el segundo fichaje.

Gauthier quiere debutar en la U

A pesar de que no superó los exámenes correspondientes, Valentín Gauthier declaró ante la prensa el pasado jueves 23 de julio que estaba preparado para asumir el reto de portar la camiseta de Universidad de Chile. “Llego muy bien, hice toda la temporada en León. Me vengo preparando como si tuviera que jugar mañana. Desde el lado físico estoy muy bien”, señaló el defensor posterior a realizarse sus exámenes médicos.