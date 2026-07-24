Datos Clave Nuevo desafío: Gustavo Álvarez está solo a una firma de convertirse en el nuevo entrenador de Liga de Quito. Pedidos expresos: La periodista María Gabriela Betán reveló que el DT pidió los fichajes de Franco Calderón (Universidad de Chile) y Justo Giani (Universidad Católica). Cifras de mercado: Según valores referenciales de mercado, ambos pases superan los USD 4 millones.

Tras una polémica salida de San Lorenzo de Argentina, donde renunció a los 90 días por marcadas diferencias con la dirigencia, Gustavo Álvarez ya encontró un nuevo desafío internacional. El técnico argentino está cerca de ser oficializado en Liga de Quito para reemplazar al despedido estratega brasileño Tiago Nunes.

El reto que asumirá no es menor. En el plano local, LDU marcha en la sexta posición de su liga, a 23 puntos del líder Independiente del Valle. Sin embargo, la gran motivación está en el plano internacional, donde el “Rey de Copas” ecuatoriano se prepara para disputar la fase final de la Copa Libertadores.

¿Qué jugadores de la U y la UC pidió Gustavo Álvarez?

Pensando en este exigente segundo semestre, el exentrenador de Universidad de Chile ya habría comenzado a planificar la conformación de su plantel, apuntando sus dardos directamente al fútbol chileno. Según informó la periodista María Gabriela Betán, Álvarez pidió incorporar al zaguero azul Franco Calderón y al extremo cruzado Justo Giani.

En el caso del defensa de la U, la solicitud responde a la inminente partida del jugador Gian Franco Allala en LDU. Calderón fue un pilar en el esquema de Álvarez, pero hoy escasamente suma minutos bajo las órdenes de Fernando Gago. Ante esta pérdida de protagonismo, la dirigencia de Azul Azul ya tendría tomada la decisión de dejarlo partir.

Por el lado de San Carlos de Apoquindo, Álvarez busca quedarse con Justo Giani, una de las grandes revelaciones de la liga que ha registrado nueve goles y cuatro asistencias entre el torneo local y la competencia internacional. De concretarse su llegada a Quito, Álvarez además se reencontrará con el volante chileno Fernando Cornejo, a quien ya dirigió en la U.

¿Cuánto costarían Franco Calderón y Justo Giani?

El principal obstáculo para que el técnico se reencuentre con estas figuras radicaría en el aspecto económico. Según los registros del portal especializado Transfermarkt, la carta de Franco Calderón está cotizada en USD 1,2 millones, mientras que el pase de Justo Giani alcanza los USD 3 millones. Según valores referenciales de mercado, ambos pases superan los USD 4 millones, sin considerar primas ni salarios.

Además, hay trabas contractuales: Cruzados ya habría tomado la decisión de hacer uso de la opción de compra por Giani a Aldosivi. En paralelo, las normas del campeonato ecuatoriano solo permiten modificar a dos refuerzos extranjeros a mitad de temporada, plazas que serían utilizadas justamente en estas dos operaciones.

¿Cuándo juega Liga de Quito por Copa Libertadores?

El apremio de Gustavo Álvarez por cerrar sus refuerzos se debe a que la acción continental está a la vuelta de la esquina. Liga de Quito enfrentará a Mirassol en octavos de final de la Copa Libertadores, un cruce exigente pese al irregular presente del club paulista en el Brasileirao.