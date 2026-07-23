Datos Clave Nueva incorporación: Según el periodista Cristián Caamaño, la U de Chile podría sumar un arquero extranjero. Decisión: La última palabra la tendrá Fernando Gago, quien pretende potenciar el mediocampo en lugar de la portería. Damnificado: Gabriel Castellón sería el principal afectado, puesto que el nuevo golero vendría a ser titular.

Universidad de Chile continúa moviéndose en el mercado. Los azules ya aseguraron las incorporaciones de Gonzalo Reyna y Valentín Gauthier, sin embargo, la gerencia deportiva trabaja en sumar un nuevo nombre.

Si bien el entrenador del equipo, Fernando Gago, busca potenciar el mediocampo, en las últimas horas se conoció que el Romántico Viajero podría desechar esa opción para incorporar un portero.

U de Chile va por un arquero extranjero

Fue el periodista de Radio Agricultura, Cristián Caamaño, quien reveló esta información y que detalló que será el director técnico del equipo quien tendrá la última palabra.

“Me decían que Fernando Gago debe decidir entre el volante o la oportunidad de mercado muy interesante de un arquero extranjero, que puede cambiar la lógica de la U en el mercado”, dijo el comunicador.

Si bien no dio a conocer la identidad del jugador, sí aseguró que llegaría como estelar. “Es un buen arquero, para llegar y ser titular. El tema es el acuerdo económico. La U está convencida, pero el tema son las lucas”, completó.

Gabriel Castellón sería el gran damnificado en U de Chile

El principal afectado con la llegada de un portero sería Gabriel Castellón, quien desde su arribo en 2024, se adueñó del arco en Universidad de Chile.

De hecho, durante esta temporada el guardameta ha disputado prácticamente todos los minutos en los azules. En el Campeonato Nacional jugó los 15 duelos de la primera rueda y solo se perdió uno en la Copa Chile y otro en la Copa de la Liga.

¿Cuándo juega la U de Chile?

Universidad de Chile volverá a saltar a la cancha el próximo domingo 26 de julio a las 17:30 horas cuando visite a Audax Italiano por la fecha 16 del Campeonato Nacional. Este será el primer compromiso del Romántico Viajero en la segunda rueda, donde intentará recortar distancia con Colo Colo en la lucha por el título. Actualmente los estudiantiles marchan terceros con 24 puntos a 12 del Cacique que es líder exclusivo con 36 unidades.