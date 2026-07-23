Datos Clave El conflicto que azota a la U: La hinchada universitaria exige baja en el precio de las entradas, e hicieron una convocatoria a no asistir a los duelos del club en condición de local. La U toma medidas: Para el duelo ante Huachipato, los azules modifican el aforo. ¿Cuándo juega la U?: Azules hacen su estreno en la segunda rueda ante Audax Italiano este domingo 26 de julio en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Universidad de Chile arrancará la segunda rueda del Campeonato Nacional 2026 en calidad de visitante ante Audax Italiano, por lo que deberá esperar una semana más para reencontrarse con su hinchada en el Estadio Nacional. En la fecha 17 deberán medirse ante Huachipato como locales, por lo que la dirigencia azul ya piensa en el aforo para tal duelo.

En los últimos encuentros de los Azules de local se ha presenciado un conflicto entre la hinchada y la dirigencia, y uno de los puntos más delicados es acorde a los precios de las entradas, ya que los aficionados exigen que sean menores los costos.

Ante esta situación, la hinchada azul se ha manifestado en redes sociales llamando al público a no asistir a los partidos. Esta medida se ha hecho notar, debido a la baja convocatoria del público en los duelos de Copa Chile 2026. Es por ello que desde Azul Azul tomaron medidas y planean una modificación en su aforo para recibir a los Acereros.

U de Chile modifica su aforo para recibir a Huachipato

Según información del medio Emisora Bullanguera, el duelo válido por la décimo séptima jornada del Campeonato Nacional 2026 entre Azules y Acereros contará con un aforo de 35 mil espectadores, de los que 1.750 serán para la hinchada de Huachipato.

Esta medida llega tras la baja convocatoria de la fanaticada azul en los partidos de Copa Chile 2026, que no lograba superar los 15.000 fanáticos en las gradas del Estadio Nacional. Sin embargo, se solicitó un aforo alto debido a que se espera que la hinchada vuelva a ver al club universitario tras tres semanas de descanso.

¿Cuándo juega U de Chile?

Universidad de Chile tendrá su debut en la segunda rueda del Campeonato Nacional 2026 ante Audax Italiano en condición de visitante. El duelo entre Itálicos y Azules se disputará este domingo 26 de julio a partir de las 17:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Por otra parte, el reencuentro entre Universidad de Chile y su fanaticada está programado para el domingo 2 de agosto en el duelo ante Huachipato. El partido por la fecha 17 se disputará en el Estadio Nacional a partir de las 17:30 horas.