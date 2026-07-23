Datos Clave Niega su ingerencia: Cecilia Pérez conversó con CNN Chile Radio, donde descartó la participación de Victoriano Cerda en Azul Azul. Declaraciones: La presidenta de la concesionaria aseguró que “jamás” le han dado instrucciones para dirigir a la U de Chile. Defensa a Clark: Por otro lado, Pérez salió en defensa del expresidente de Azul Azul, quien será formalizado por el Caso Sartor.

Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, descartó cualquier tipo de injerencia de Victoriano Cerda en la toma de decisiones al interior de la concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile.

En conversación con CNN Chile Radio, a la exministra le preguntaron por la supuesta vinculación del empresario con la propiedad de la sociedad anónima que administra el club, y si bien evitó entrar en detalles, negó la participación del exdueño de Huachipato.

Cecilia Pérez niega injerencia de Victoriano Cerda en la U de Chile

La mandamás de Azul Azul comenzó diciendo que “no quiero institucionalmente seguir refiriéndome a este tema, pero sí me parece curioso, y lo voy a decir más bien desde mi formación profesional de abogado, que ya se han dicho tantas cosas”.

En ese contexto, le consultaron directamente si Victoriano Cerda ejerce algún tipo de influencia al interior de la concesionaria, a lo que Cecilia Pérez respondió que jamás ha recibido instrucciones por parte del exdueño de Huachipato.

“Desde mi rol, desde mi experiencia, que llevo casi cuatro años en el club, lo puedo asegurar. Jamás, jamás ni Victoriano Cerda ni nadie me ha dado instrucciones de cómo llevar adelante el club, ni cuando era vicepresidenta ni ahora que soy presidenta”, afirmó. “Ni siquiera llamados telefónicos”, insistió.

Cecilia Pérez defendió a Michael Clark

Por otro lado, Cecilia Pérez también abordó la formalización de Michael Clark, expresidente de Azul Azul, por delitos de administración desleal, negación incompatible, entrega de información falsa al mercado y estafa.

“La formalización es un derecho del imputado de ser investigado a plazos ciertos”, dijo, además de defenderlo. “En lo humano, yo sigo confiando en Michael Clark”, apuntó.

En ese sentido, Pérez remarcó que no desconocerá su amistad con Clark por la situación que él atraviesa. “Yo tendría que nacer de nuevo para, estando en un rol, desconocer a familia o desconocer amigos”, indicó.

“En la vida uno no solamente puede estar en las buenas o cuando te conviene y cuando hay dificultades tú desconocer a las personas. Yo no soy así”, concluyó.