El exdirector de Azul Azul Juan Pablo Pavez denunció serias irregularidades entre U de Chile y Huachipato, ya que señaló que el elenco estudiantil le compraba jugadores a los Acereros con precios inflados, beneficios económicos que iban en favor del elenco de Talcahuano.

Además, apunto a Victoriano Cerda, Marcelo Pesce y Ambrosio Rodríguez como figuras relevantes en estas operaciones, además de Michael Clark, quien está fuera de la presidencia de la concesionaria azul por problemas legales.

Las irregularidades entre U de Chile y Huachipato, según exdirector de Azul Azul

En diálogo con Cooperativa Deportes, Juan Pablo Pavez señaló: “Es evidente. Comprábamos con sobreprecio a Huachipato y la utilidad se la llevaba Huachipato. ¿Y quién estaba en Huachipato? Victoriano, Pesce y Ambrosio, que es un nombre muy importante, ojo con ese nombre también… El tercer socio”.

Sobre la relación de Michael Clark y Victoriano Cerda, expresó: “Jamás tuve dudas de esto. Tuve conversaciones con varios de ellos. Algunos me dijeron la relación de Cerda, que ya era evidente, y otros me mintieron descaradamente. Según Pedro Pablo Larraín, solo se habían conocido por un tema médico y resulta que eran socios, tenían una relación profunda”.

Finalmente, Pavez expresó que esta se trata de “la peor crisis institucional y de corrupción de un club en la historia de Chile”.

“Hay multipropiedad”: Pavez disparó con todo a la U de Chile

Siguiendo con los dardos, Juan Pablo Pavez señaló: “Me llama la atención que los medios hayan sido tan tibios, porque esta es la peor crisis, por lejos, institucional y de corrupción en un club de la historia de Chile. Hay multipropiedad, transacciones entre relacionados y todos los condimentos. Han ensuciado a personas limpias”.

“Ellos no querían ganar, no les acomodaba ganar. Tengo testimonios de gente a la que le decían derechamente: ‘No nos importa ganar, no nos interesa’, porque a ellos les interesaba una sola cosa, el negocio”, añadió.