Datos Clave Pacto de exclusividad: La dirigencia aseguró tener un acuerdo de palabra tácito con el entorno del atacante, afirmando que “en Chile solo vestirá nuestra camiseta”. Desfase crítico: El mayor enemigo del club es el reloj. El libro de pases en el Campeonato Nacional cierra el 14 de agosto, mientras que en Europa el plazo se extiende hasta septiembre. El peso salarial: En caso de concretarse el retorno, las estimaciones iniciales indican que el costo mensual de la operación rondaría los 100 mil dólares, una cifra récord para el medio local.

El misterio en torno al futuro de Alexis Sánchez está a un paso de resolverse y el destino apunta directamente a Universidad de Chile. Tras finalizar oficialmente su vínculo con el Sevilla, la dirigencia de Azul Azul confirmó a diario El Mercurio que mantienen las puertas abiertas, revelando que el “Niño Maravilla” se convertirá en refuerzo del Romántico Viajero bajo una estricta condición: solo firmará por la U si no logra encontrar un club en las cinco grandes ligas de Europa.

¿Qué falta para que Alexis Sánchez firme en la U de Chile?

A sus 37 años, el tocopillano disfruta de sus vacaciones en Italia mientras su círculo íntimo mueve los hilos del mercado. El bicampeón de América tiene un objetivo intransable: mantenerse compitiendo en la élite mundial (España, Italia, Francia, Inglaterra o Alemania).

Sin embargo, si esa vitrina europea se cierra, el escenario cambia drásticamente. Desde la concesionaria azul revelaron que ya existen conversaciones preliminares. “La posibilidad solo depende de él; ya sabe que las puertas del club están abiertas”, sinceraron desde el segundo piso del Centro Deportivo Azul. Para la U, la incorporación de Sánchez no solo significaría el mayor golpe mediático de la década, sino sumar a un delantero que promedia 0.35 goles por partido a lo largo de su extensa carrera, aportando una jerarquía inigualable al ataque laico.

¿Por qué el calendario de fichajes es la gran traba para Azul Azul?

Más allá del factor económico, el verdadero dolor de cabeza táctico y directivo en Universidad de Chile es el calendario reglamentario de la FIFA.

En Quilín, el libro de pases para el torneo chileno se cierra inexorablemente el jueves 14 de agosto. Por el contrario, los grandes mercados europeos bajan la cortina recién el lunes 1 de septiembre.

“Los mercados están desfasados y eso juega en nuestra contra, porque quizás Alexis quiera darse un tiempo más para definir”, explicaron desde la cúpula azul al citado medio. Este margen temporal obliga a la U a esperar hasta el último minuto, rogando que ninguna oferta de la élite seduzca al delantero antes del cierre local.

El pacto tácito: ¿Por qué Alexis solo jugaría en el Romántico Viajero?

Pese a los rumores que históricamente lo vincularon a otros elencos nacionales durante los inicios de su carrera, en La Cisterna existe una confianza absoluta sobre la decisión final del “Niño Maravilla”, impulsada en gran parte por el sueño confesado de su padre.

En la dirigencia no titubean al respecto y marcan el territorio de cara a los rivales directos: “Nosotros también sabemos que en Chile solo vestirá nuestra camiseta”, sentenciaron. Por ahora, el reloj corre, y mientras en Europa los clubes rearman sus planteles, en el Centro Deportivo Azul preparan el terreno para lo que podría ser el retorno más apoteósico en la historia reciente de la Liga de Primera.