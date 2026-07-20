Datos Clave El jugador: Se trata del defensor nacional Nicolás Díaz (27), quien finalizó su préstamo en Puebla y dejó las filas del Xolos de Tijuana de México. El portazo: Estuvo a un paso de llegar a Universidad de Chile, pero la dirigencia priorizó utilizar su presupuesto y cupo en el uruguayo Valentín Gauthier. Nuevo destino: El zaguero aterrizó en la capital peruana, superó los exámenes médicos y firmará como el flamante refuerzo extranjero de Alianza Lima.

La segunda rueda del Campeonato Nacional ya calienta motores y en Universidad de Chile la conformación del plantel sigue generando dolores de cabeza. A la oficialización de Gonzalo Reyna y el inminente anuncio del uruguayo Valentín Gauthier, se suma ahora el lamento por las oportunidades dejadas en el camino.

Mientras en el CDA sacan cálculos con los cupos y esperan concretar ventas superiores a los 250 mil dólares para liberar vacantes, uno de los defensores chilenos de mayor proyección internacional —y que esperaba con ansias ponerse la camiseta azul— terminó por hartarse de las demoras de la dirigencia laica.

Mercado de pases U de Chile: Por qué desecharon a Nicolás Díaz

El nombre en cuestión es el de Nicolás Díaz. El zurdo de 27 años, hermano menor del seleccionado Paulo Díaz, tenía el cartel perfecto para blindar la defensa estudiantil tras su largo paso por el exigente fútbol mexicano (Morelia, Mazatlán, Tijuana y Puebla).

De hecho, su llegada a La Cisterna estaba prácticamente acordada. Sin embargo, en un polémico giro de timón, la concesionaria azul optó por apostar sus fichas en el foráneo Gauthier.

El periodista Francisco Caneo de Cooperativa Deportes destapó el nivel de desdén que sufrió el jugador por parte de Azul Azul: “Estuvo esperando hasta hoy (17 de julio) la respuesta de la U y dijo ya no puedo seguir”, aseguró el comunicador, confirmando que la indecisión universitaria colmó la paciencia del zaguero formado en Palestino.

Fichaje Nicolás Díaz: El gigante peruano que lo recibe con los brazos abiertos

Ante el portazo del Romántico Viajero, un gigante sudamericano no dudó un segundo en arrebatarle el fichaje. Alianza Lima, tras concretar la salida de su arquero Guillermo Viscarra (liberando un valioso cupo de extranjero), pisó el acelerador y se quedó con el defensor chileno.

El periodista peruano Jordy Flores fue el encargado de entregar la noticia que sacudió el mercado incaico: “Nicolás Díaz pasa los exámenes médicos para ser presentado como nuevo jugador de Alianza Lima“, escribió en su cuenta de X, confirmando que el jugador superó sin problemas las pruebas la mañana de este lunes en el distrito de Lince.

En Matute, Díaz no llegará como un desconocido. Su fichaje fue una petición expresa del director técnico Pablo Guede, quien lo dirigió en Palestino, Tijuana y Puebla. Para entender el nivel de confianza que le tiene el DT argentino al nuevo central “Íntimo”, basta recordar una entrevista que Guede concedió a ESPN donde se deshizo en elogios: “Tengo una debilidad por Paulo Díaz, pero el hermano es mejor que él. Es zurdo, tremendo”.

En resumen

El defensor nacional Nicolás Díaz (27) se cansó de esperar a Universidad de Chile y firmó por Alianza Lima. Pese a que el jugador tenía la disposición de llegar al CDA, la dirigencia azul congeló las gestiones para priorizar al uruguayo Valentín Gauthier. Ante el desaire, el ex zaguero del Tijuana viajó a Perú, superó con éxito los exámenes médicos y será dirigido nuevamente por Pablo Guede.

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