Datos Clave Interesados: Independiente de Avellaneda y Huracán están tras los pasos de Franco Calderón. Posible salida: El defensor vería con buenos ojos dejar la U de Chile tras perder la titularidad. Situación contractual: El trasandino tiene vínculo con los azules hasta fines de 2027.

Universidad de Chile continúa trabajando en la conformación de su plantel para afrontar la segunda parte del año. Los azules ya oficializaron el arribo del atacante Gonzalo Reyna y están a detalles de sellar la incorporación del defensor Valentín Gauthier.

Sin embargo, en el Centro Deportivo Azul aún falta definir las salidas. Uno de los apuntados a partir es Franco Calderón, zaguero que ha perdido terreno desde la llegada de Fernando Gago y que suma interesados desde Argentina.

Dos clubes argentinos quieren a Franco Calderón

Si bien tiene contrato hasta el próximo año, Franco Calderón vería con buenos ojos dejar el Romántico Viajero tras perder la titularidad. En ese contexto, desde Argentina aseguran que hay dos equipos interesados en quedarse con los servicios del defensor central.

Uno de ellos, según el programa De la Cuna al Infierno, es Independiente de Avellaneda. De acuerdo al citado medio, el nombre del jugador fue acercado a la dirigencia debido a que Gustavo Quinteros quiere reforzar la zona defensiva.

El futbolista de 28 años habría sido ofrecido a través de un préstamo con opción de compra. Sin embargo, no sería la primera opción del Rojo ante la posible partida de Kevin Lomónaco.

Por otra parte, el periodista Iren Taborda reveló que Huracán también está tras los pasos de Calderón. “Es uno de los apuntados, actualmente en Universidad de Chile”, consignó en su cuenta de X.

#Huracan 🔴 Sigue la danza de nombres para reforzar la defensa.



👉🏻 Franco Calderón (Ex #union) es uno de los apuntados, actualmente en Universidad de Chile.



‼️Tiene contrato hasta finales de 2027. pic.twitter.com/jXer22qLhm — Iren_Taboada 🎙🏟 (@Iren_Taboada) July 17, 2026

El presente de Franco Calderón en U de Chile

Franco Calderón llegó a Universidad de Chile a inicios de 2024 y rápidamente se ganó un puesto en la oncena de Gustavo Álvarez, convirtiéndose en una de las piezas fundamentales del equipo.

Sin embargo, con la llegada de Fernando Gago el zaguero fue perdiendo terreno y fue relegado a la banca. En algunos partidos, incluso, ni siquiera fue convocado. Por esta razón no vería con malos ojos dejar el Centro Deportivo Azul.

El futbolista argentino tiene contrato con los estudiantiles hasta fines de 2027, por lo que el club que quiera llevárselo deberá negociar directamente con la U.