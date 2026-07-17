Datos Clave El aval de Aja: “Puede encajar muy bien en el fútbol chileno por las condiciones que tiene.” Llegada inminente: Gauthier arribaría este fin de semana para exámenes médicos y firma. El perfil del refuerzo: 1,91 metros, muy físico, bueno en el juego aéreo y en el mano a mano.

Hay alguien en el fútbol chileno que ya sabe exactamente cómo juega el próximo refuerzo de Universidad de Chile. José Manuel Aja, central de Unión Española, compartió plantel con Valentín Gauthier en el Juventud de las Piedras de Uruguay durante 2025, el club donde el zaguero se ganó el interés del León de México que lo compró meses después.

Y su veredicto no pudo ser más alentador para la hinchada azul.

La descripción de Gauthier que Aja le regaló a la U

Desde adentro. El defensor charrúa, hoy en Santa Laura, le contó a ADN Deportes que compartir equipo con Gauthier le dejó una imagen muy clara: un central que intimida por físico antes de que empiece el partido y que confirma esa impresión dentro de la cancha. “Impone mucha presencia porque es muy alto, gana muchos duelos aéreos. Es muy bueno también en los mano a mano con los delanteros.

Es muy físico, muy aguerrido”, describió Aja, en una radiografía que coincide con lo que Fernando Gago buscaba para reforzar la última línea.

La adaptación de Gauthier al fútbol chileno según Aja

“Pienso que puede encajar muy bien en el fútbol chileno por las condiciones que tiene. Obviamente le llevará un tiempo de adaptación, porque en otras ligas se juega diferente, pero creo que está capacitado y tiene todas las condiciones para destacarse”, señaló Aja.

Para el central hispano, lo más llamativo de su excompañero no son los centímetros ni la fortaleza física, sino algo menos visible en los números: “Para ser tan joven, creo que es un jugador muy maduro. Siempre está preocupándose por estar en su mejor versión”. Esa madurez, en su opinión, es la que lo hace apto para el desafío de vestir una camiseta grande.

La llegada de Gauthier al CDA este fin de semana

El defensor de 22 años tiene previsto aterrizar en Santiago durante este fin de semana para someterse a los exámenes médicos correspondientes y firmar su contrato en el Centro Deportivo Azul.

El acuerdo entre Azul Azul y el León de México contempla un préstamo con opción de compra, en la misma fórmula que la U ya usó para fichar a Gonzalo Reyna. Con él, Gago tendrá más opciones en una última línea que venía corta de alternativas para la segunda rueda.