Datos Clave Inminente segundo refuerzo: La U avanza por Valentín Gauthier a préstamo por un año con opción de compra. La razón de su salida: León debió liberar un cupo de extranjero por el límite de la Liga MX. Los dos chilenos detrás: Rodrigo Echeverría y Sebastián Vegas ocupan cupo en el cuadro mexicano.

Hay fichajes que se buscan durante meses y otros que llegan por rebote. El que prepara Universidad de Chile con el defensor Valentín Gauthier cae en la segunda categoría: el zaguero uruguayo de León de México estaría a punto de llegar al Centro Deportivo Azul no porque los azules lo hayan rastreado durante meses, sino porque un problema administrativo del club mexicano creó la oportunidad perfecta.

La situación tiene dos nombres propios chilenos: Rodrigo Echeverría y Sebastián Vegas militan en León y, junto a otros extranjeros del plantel, dejaron al club con más foráneos de los permitidos para el Torneo Apertura. La Liga MX solo permite siete extranjeros simultáneamente en cancha y hasta nueve inscritos, así que el León debió elegir a quién sacrificar. El elegido fue Gauthier, el de menos minutos recientes, abriendo sin quererlo la puerta que la U aprovechó de inmediato.

El cupo de extranjeros en León que empujó la salida de Gauthier

El plantel del León cuenta con Díber Cambindo, Daniel Arcila, Juan Guevara, Jhojan Romaña y Jordan García (colombianos), Ismael Díaz (panameño), y los chilenos Echeverría y Vegas, además del propio Gauthier. Con ese grupo, el Fortín de Guanajuato llegó al límite del reglamento y tuvo que soltar a alguien. El uruguayo fue el sacrificado, en una decisión netamente administrativa que no habla de su nivel sino de los números del plantel.

El perfil de Valentín Gauthier como inminente refuerzo de la U

Gauthier, nacido el 8 de agosto de 2003, llega con 1,91 metros de altura, dominio aéreo y una lectura táctica que llamó la atención de Fernando Gago. Comenzó su carrera en el Ferro Carril y luego en el Juventud de Las Piedras de Uruguay, donde fue figura del ascenso a la Primera División, antes de ser comprado por León en julio de 2025 por 870 mil euros.

En México sumó 9 partidos, 6 de titular, y tiene rodaje con la Selección uruguaya Sub 20 en 2023. Su ex DT en Juventud, Diego Monarriz, lo definió como “un profesional de lujo, muy ordenado en su vida”, y confía en que puede rendir en la U con continuidad.

Lo que aportaría Gauthier al plantel de Fernando Gago

Gago había solicitado refuerzos en la última línea, un área que ha sufrido lesiones y que necesitaba más alternativas para la segunda rueda. De confirmarse la operación, Gauthier llegaría a préstamo por un año con opción de compra, en la misma fórmula utilizada para fichar a Gonzalo Reyna, consolidando el patrón de Azul Azul de incorporar jóvenes con proyección y costo controlado.