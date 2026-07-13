Datos Clave Destino internacional: Uno de los canteranos azules dejó el fútbol chileno para sumar su primera experiencia en la Liga de Expansión de México. Movimientos en el arco: La salida de un promisorio guardameta a Deportes La Serena obligó a Fernando Gago a solicitar el retorno anticipado de otro juvenil para cubrir el puesto. Primer refuerzo en cancha: La intertemporada arrancó con la presencia estelar de Gonzalo Reyna, flamante atacante argentino que ya se puso a disposición del cuerpo técnico.

Se terminaron las vacaciones para Universidad de Chile. El plantel dirigido por Fernando Gago retomó los trabajos de intertemporada en el Centro Deportivo Azul (CDA) con la misión de afinar detalles físicos y futbolísticos para el segundo semestre. Sin embargo, el reinicio de las prácticas estuvo marcado por una fuerte poda en el equipo.

A través de sus canales oficiales, el Romántico Viajero confirmó la salida a préstamo de tres canteranos que no tenían espacio en el esquema del entrenador argentino y que debieron hacer las maletas en busca de los anhelados minutos.

¿Qué jugadores se fueron a préstamo de la U de Chile?

La primera salida confirmada es la del arquero de 20 años, Ignacio Sáez. El guardameta, que alcanzó a sumar algunos minutos en el primer equipo durante este 2026, defenderá el arco de Deportes La Serena, asumiendo el duro desafío de ayudar a los “Papayeros” a escapar del fantasma del descenso.

El segundo en partir es Martín Espinoza. El delantero centro (20 años) seguirá compitiendo en la máxima categoría, pero vistiendo los colores de Cobresal. El elenco minero atraviesa una crisis en la tabla, marchando en la penúltima ubicación, por lo que el artillero azul tendrá la presión de aportar goles para la salvación.

La gran sorpresa, sin embargo, la protagonizó el volante Fernando Osorio. Tras sumar experiencia a préstamo en Unión San Felipe y Provincial Osorno, el mediocampista dio el salto al extranjero y continuará su carrera en el Tepatitlán FC de la Liga de Expansión de México (segunda categoría), buscando consolidación internacional antes de regresar a la U.

¿Cuáles fueron las sorpresas en la intertemporada de Fernando Gago?

Mientras algunos armaron sus maletas, otros desempacaron en La Cisterna. Los trabajos de evaluación física impulsados por Fernando Gago y su cuerpo técnico tuvieron dos grandes novedades que rápidamente llamaron la atención de los hinchas.

La primera fue la presencia de Gonzalo Reyna. El atacante argentino (ex Racing) y primer refuerzo confirmado de Universidad de Chile para este semestre, entrenó a la par de sus nuevos compañeros, iniciando su adaptación al estilo de juego del estratega.

La segunda sorpresa de la jornada fue un retorno silencioso: José Tomás Alburquenque. El joven arquero tuvo que ser devuelto de su préstamo en Lota Schwager justamente para cubrir la vacante que dejó la partida de Ignacio Sáez a La Serena, dándole a Gago una nueva alternativa juvenil bajo los tres palos mientras la gerencia deportiva evalúa si irán al mercado por otro portero.

En resumen

Universidad de Chile oficializó las salidas a préstamo del arquero Ignacio Sáez (D. La Serena), el delantero Martín Espinoza (Cobresal) y el volante Fernando Osorio (Tepatitlán FC de México). A su vez, Fernando Gago arrancó la intertemporada en el CDA con evaluaciones físicas y dos grandes sorpresas en cancha: el primer entrenamiento del refuerzo argentino Gonzalo Reyna y el retorno de emergencia del portero juvenil José Tomás Alburquenque desde Lota Schwager.

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