Datos Clave Formalización pedida: La Fiscalía solicitó formalizar a 11 imputados por el caso Sartor. Cuatro delitos: Administración desleal, estafa, negociación incompatible e información falsa. El vínculo con la U: Se indaga si fondos financiaron la compra de Azul Azul.

El caso Sartor entró en una etapa clave. La Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía fijar una audiencia para formalizar a 11 imputados por el colapso de la administradora de fondos, entre ellos Michael Clark, expresidente de Azul Azul, la concesionaria que administra a Universidad de Chile.

Según el escrito del fiscal Juan Pablo Araya, el Ministerio Público comunicará cargos por los delitos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado y estafa. La audiencia fue solicitada para el próximo 30 de julio.

¿Quiénes son los imputados?

La lista la encabeza el excontrolador y expresidente de Sartor, Pedro Pablo Larraín Mery, junto a su hermano Carlos Larraín Mery, y la completan Alfredo Harz, Óscar Ebel, Mauro Valdés, Miguel León, Rodrigo Bustamante, Hugo Baranda, Sergio Yáñez, Juan Carlos Jorquera y el propio Clark.

La causa se originó tras las actuaciones de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que a fines de 2024 revocó la autorización de existencia de la administradora, y varios de los imputados ya habían recibido sanciones administrativas de ese organismo en 2025.

¿Qué investiga la Fiscalía?

Una presunta estructura para desviar fondos. Según la hipótesis del Ministerio Público, un grupo de personas habría utilizado Sartor AGF para financiar a entidades vinculadas a sus propios dueños o administradores, privilegiando esos intereses por sobre los de los aportantes.

De acuerdo con esa tesis, recursos entregados por inversionistas, entre ellos personas jubiladas que perdieron sus ahorros, habrían sido destinados a operaciones ligadas a los controladores en lugar de buscar las mejores alternativas para los clientes.

¿Cuál es el vínculo con la U?

Entre las diligencias, la Fiscalía busca esclarecer el destino de los recursos e indaga si parte de los fondos pudo haber sido utilizada para financiar la compra de Azul Azul S.A., la sociedad que maneja los hilos de Universidad de Chile. Se trata, en todo caso, de una hipótesis en desarrollo.

Por su parte, Clark, que ya declaró ante el Ministerio Público en calidad de imputado, ha manifestado tranquilidad y aseguró que fue a “aclarar” versiones que, según él, no corresponden a la verdad. Azul Azul, además, se ha desmarcado del proceso, señalando que no es parte de la causa judicial.

Con la audiencia del 30 de julio, la causa ingresará a una nueva etapa procesal, en la que la Fiscalía deberá exponer los antecedentes que sustentan los cargos atribuidos a cada imputado. Recién entonces será la justicia la encargada de determinar eventuales responsabilidades.