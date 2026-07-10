Datos Clave Informe lapidario: El árbitro Piero Maza denunció formalmente que la U no utilizó el uniforme designado por la Gerencia de Ligas. Citación oficial: La dirigencia de Azul Azul deberá presentarse ante el Tribunal de Disciplina el próximo martes 14 para realizar sus descargos. El castigo: El club se salva de una sanción deportiva, pero se expone a una dura multa económica.

Universidad de Chile logró sacar la tarea adelante en la Región de Valparaíso por Copa Chile. Los dirigidos por Fernando Gago se impusieron por 3-2 ante Santiago Wanderers con un doblete de Maximiliano Guerrero y otro tanto de Javier Altamirano. Sin embargo, la alegría del triunfo se vio empañada por un insólito problema de escritorio que no pasó desapercibido para el cuerpo arbitral.

En las últimas horas, se reveló que el juez central del compromiso, Piero Maza, dejó una severa observación en su informe oficial que derivó en una citación directa al Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP.

¿Por qué Piero Maza denunció a la U de Chile?

El problema radica exclusivamente en la indumentaria. Durante el duelo disputado en el Estadio Elías Figueroa Brander, el cuadro azul saltó a la cancha utilizando un uniforme totalmente blanco, coincidiendo peligrosamente con el color del short del equipo local.

Este detalle fue consignado textualmente por Maza en la plantilla oficial del partido: “El Club Universidad de Chile disputó el encuentro utilizando una indumentaria distinta a la designada previamente por la Gerencia de Ligas, al utilizar short blanco en lugar de short azul”.

La regla es estricta: la Gerencia de Ligas informa con 72 horas de anticipación el uniforme exacto que debe portar cada delegación, un protocolo que en este caso fue ignorado por la utilería universitaria.

¿La U de Chile arriesga pérdida de puntos en Copa Chile?

Para la total tranquilidad de los hinchas azules, no hay riesgo de perder los puntos ganados en cancha. El Artículo 35 de las bases del torneo (referente a la “Indumentaria deportiva”) no contempla castigos en la tabla de posiciones.

No obstante, el error sí golpeará las arcas de la concesionaria. El reglamento estipula que la no utilización de cualquier parte de la indumentaria informada será sancionada con una multa de hasta 50 Unidades de Fomento (UF). El monto exacto será determinado por el Tribunal de Disciplina tras escuchar los descargos de la U el próximo martes 14.

¿Cuándo vuelve a jugar la U de Chile por Copa Chile?

A pesar de este revés administrativo, Universidad de Chile goza de un excelente presente deportivo. Actualmente, el Romántico Viajero es el líder exclusivo del Grupo D de la Copa Chile con 10 puntos en cinco partidos disputados.

Para asegurar matemáticamente su clasificación a los octavos de final, la U deberá enfrentar su último compromiso de la fase de grupos ante Unión San Felipe. Dicho encuentro está programado para el próximo lunes 5 de agosto a las 18:00 horas y se disputará en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota.

En resumen

Universidad de Chile fue citada al Tribunal de Disciplina para el martes 14 tras ser denunciada por el árbitro Piero Maza. El juez consignó que el equipo utilizó un short blanco en lugar del azul designado por la Gerencia de Ligas en el duelo ante Wanderers. Aunque no arriesgan pérdida de puntos, se exponen a una multa económica de hasta 50 UF.

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