Datos Clave Anuncio oficial: La U de Chile confirmó la continuidad de Maximiliano Guerrero. Nuevo contrato: El futbolista extendió su vínculo con los azules hasta fines de 2028. Aporte al equipo: El delantero es el goleador de la U este 2026 con 10 anotaciones.

Universidad de Chile continúa moviéndose en el mercado. Tras oficializar el arribo de Gonzalo Reyna, los azules también aseguraron a una de sus figuras. Se trata de Maximiliano Guerrero, quien extendió su vínculo con el Romántico Viajero y seguirá ligado al club hasta fines del 2028.

Maximiliano Guerrero extendió su vinculo con la U 🤘🏼

El delantero seguirá junto al Romántico Viajero hasta fines del 2028 🔵🔴



¡Felicidades, Maxi! Vamos con todo juntos por los próximos desafíos 🤝🏼 pic.twitter.com/mHwRdxHHXY — Universidad de Chile (@udechile) July 8, 2026

¿Por qué U de Chile renovó a Maximiliano Guerrero?

La U decidió renovar a Maximiliano Guerrero por dos factores claves: la duración de su contrato actual y su aporte al equipo. El atacante de 26 años finalizaba su vínculo con los universitarios a fines de 2026, por lo que arriesgaban dejarlo partir como jugador libre al término de la temporada.

El otro punto tiene que ver con lo futbolístico. Con la camiseta azul, Guerrero ha disputado un total de 6.580 minutos en 88 partidos, en los cuales ha anotado 18 goles y entregado 15 asistencias. Esta temporada se ha consolidado como el goleador del equipo con 10 anotaciones (2 en el Campeonato Nacional, 3 en la Copa Chile, 4 en la Copa de la Liga y 1 en la Copa Sudamericana).

El delantero Maximiliano Guerrero selló su renovación con Universidad de Chile y seguirá representando al Club hasta fines de 2028.

Revisa los detalles 👇🏼https://t.co/zqFZYgqq4o — Universidad de Chile (@udechile) July 8, 2026

¿Qué dijo Guerrero tras renovar con la U de Chile?

Tras asegurar su continuidad en Universidad de Chile, el atacante conversó con los canales oficiales del club, donde expresó su felicidad por extender su vínculo. “Estoy muy contento, era algo que buscaba hace tiempo y me toma en un muy buen momento. Estoy muy feliz de seguir vistiendo esta camiseta, es un orgullo tremendo”, señaló.

Guerrero, además, reveló cuál es su gran objetivo en el Romántico Viajero. “Quiero ganar cosas importantes con la U, tenemos que ganar un campeonato, es lo que queremos todos. Además, de seguir haciendo goles y aportar al equipo sea como sea, ojalá quedar en la historia, es lo que uno anhela en este Club tan grande”, sentenció.