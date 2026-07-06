Datos Clave Golpe al mercado: Además de cerrar tres cupos obligatorios, desde el CDA aseguran tener en carpeta una “bomba” que sorprenderá al medio local. Descartado: Pese a los rumores, Nicolás “Diente” López no llegará a la U. El atacante rescindirá hoy con Nacional para firmar como nuevo jugador de Platense. Zonas a reforzar: Fernando Gago exigió explícitamente un defensor central por izquierda, un volante de contención y un extremo.

Universidad de Chile cerró la primera mitad del año cumpliendo la tarea. El trabajado triunfo por 3-2 sobre Santiago Wanderers en Valparaíso le permitió al Romántico Viajero asegurar el liderato de su grupo en la Copa Chile. Sin embargo, en la interna saben que el marcador no esconde el rendimiento irregular que ha mostrado el equipo en los últimos meses.

Con el primer semestre ya en los libros de historia, el Centro Deportivo Azul cambia el foco de inmediato hacia las oficinas y la mesa de diseño táctico. Fernando Gago y el director deportivo Manuel Mayo tienen la obligación de reestructurar el plantel para pelear el título, un desafío que contempla una agresiva estrategia de fichajes y un estricto reacondicionamiento físico.

¿Qué refuerzos busca la U de Chile para el segundo semestre?

El mercado de pases azul promete emociones fuertes. Gago ya confirmó públicamente que utilizarán los tres cupos disponibles por reglamento, plazas que se sumarán a la llegada del juvenil argentino Gonzalo Reyna, quien no ocupa lugar en esta cuota. Las exigencias del DT son claras: necesita un central zurdo, un volante tapón y un extremo desequilibrante.

Pero la gran sorpresa se cocina bajo total hermetismo. Según detalló TNT Sports, la dirigencia tiene un as bajo la manga. “Están misteriosos con el tema refuerzos. Dicen que se viene una bomba, un fichaje bombástico”, revelaron desde el citado medio, encendiendo la ilusión de una hinchada que exige jerarquía. Para concretar esto, Manuel Mayo ya advirtió que deberán ponerse “creativos” y generar salidas de jugadores actuales para liberar presupuesto.

¿Por qué Nicolás “Diente” López fue descartado en U de Chile?

En medio de la danza de nombres para ese anhelado fichaje “bombástico”, uno de los rumores que tomó fuerza en los últimos días apuntaba al uruguayo Nicolás “Diente” López. Sin embargo, la ilusión duró poco.

Según información recabada por AlAireLibre, el atacante no recalará en el Centro Deportivo Azul. El jugador se encuentra afinando los detalles para rescindir este mismo lunes su contrato con Nacional de Uruguay —donde registró 27 goles y 9 asistencias en 58 partidos durante su última etapa— y tiene negociaciones muy avanzadas para cruzar la cordillera. Si no hay contratiempos de última hora, López firmará con Platense hasta diciembre de 2027, obligando a Azul Azul a buscar a su verdadero “tapado” en otra parte.

¿Cuándo vuelve a jugar la U de Chile y cómo será su intertemporada?

Para sostener la llegada de los nuevos nombres, Gago necesita un equipo que corra y resista. Las constantes lesiones mermaron al plantel en la primera rueda, por lo que el cuerpo técnico decidió liberar a los jugadores por cinco días para recargar energías.

Las vacaciones terminarán abruptamente este sábado 11 de julio a las 10:00 de la mañana. Ese día arranca una intensa intertemporada de dos semanas enfocada netamente en el fondo físico. La U no volverá a jugar un partido oficial hasta el próximo 26 de julio, cuando enfrente a Audax Italiano en el Bicentenario de La Florida por el arranque de la segunda rueda de la Liga de Primera. En Copa Chile, su próximo desafío será recién el 5 de agosto ante Unión San Felipe.

¿Qué dijo Gabriel Castellón sobre los refuerzos de la U de Chile?

La expectativa por las nuevas caras no solo está en la galería, sino también dentro del camarín. Gabriel Castellón, quien logró mantener la portería menos vencida del campeonato local, rayó la cancha para los futbolistas que están por aterrizar en La Cisterna.

El guardameta fue directo respecto a lo que exige el grupo de trabajo: “Si llegan refuerzos, la verdad que siempre van a ser bienvenidos por parte de los jugadores, (esperamos) que el que llegue quiera venir a sumar y a seguir fortaleciendo el grupo… para mantener una regularidad si es que llega alguno”, sentenció el arquero azul.