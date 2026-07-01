Datos Clave Costo millonario: El futbolista firmó su primer contrato como profesional con una cláusula de rescisión tasada en 22 millones de euros por parte de Racing. Interrupción charrúa: La dirigencia dueña de su pase decidió cortar su cesión en Uruguay, torneo donde lideraba las estadísticas de regates exitosos, para enviarlo a Chile. Petición técnica: Es un extremo zurdo que ataca habitualmente por la derecha, una característica táctica que fue solicitada de manera expresa por su nuevo entrenador.

Tras la confirmación de su inminente llegada al Centro Deportivo Azul durante la jornada de ayer, Universidad de Chile ya respira más tranquila con su primera incorporación para afrontar el segundo semestre. Se trata de Gonzalo Reyna, un talento de 19 años cuyos derechos pertenecen a Racing Club. Con la noticia del préstamo ya sobre la mesa, hoy las miradas del hincha azul se centran exclusivamente en el perfil táctico y las habilidades de la nueva apuesta de Fernando Gago, un jugador que carga sobre sus hombros con una tasación millonaria desde su país natal.

La historia de la joya: ¿Quién es y cómo juega el nuevo refuerzo de la U?

A pesar de su corta edad, el atacante nacido en 2006 cuenta con un perfil que genera altísimas expectativas. Su debut profesional se produjo en septiembre de 2025 bajo la tutela del técnico Gustavo Costas. Tras esa irrupción, el presidente de la “Academia”, Diego Milito, visó su primer contrato, el cual lo vincula a la institución hasta fines de 2028 y establece una gigantesca cláusula de salida de 22 millones de la moneda europea.

Sobre sus aptitudes en la cancha, el periodista argentino Ariel “Hachita” Ludueña, especialista de la cadena DSports, desmenuzó las variantes que le inyectará al cuadro mágico. “Es rápido, es veloz, es encarador, tiene buena gambeta corta, es un extremo picante. Tranquilamente se puede llegar a destacar en la U. El tema es que siempre lo que le ha dado por momentos ha sido poca continuidad. Cuando consigue continuidad, ahí empieza a mostrar lo mejor”, detalló el comunicador en diálogo con Bolavip. Además, advirtió que no solo se dedica a asistir, sino que también tiene llegada directa: “A veces se acomoda con perfil cambiado y cuando hace eso, lo que hace es enganchar para poder disparar de media distancia”.

El quiebre en Uruguay: ¿Por qué Racing interrumpió su préstamo para enviarlo a Chile?

El sorpresivo cambio de rumbo en la carrera del trasandino tiene una explicación netamente deportiva. Tras salir de Argentina a fines de enero para buscar rodaje, Reyna recaló en Boston River. Sin embargo, el club dueño de su carta optó por modificar su destino debido a que el elenco uruguayo se encontraba peleando el descenso, un contexto que consideraron desfavorable para su pleno desarrollo deportivo.

Con su aterrizaje en uno de los grandes de Sudamérica para disputar el torneo nacional y la Copa Chile, la directiva de Racing apuesta por potenciar su crecimiento en un escenario de mayor exigencia. “La idea de Racing es que ganara al menos un año de experiencia”, argumentó Ludueña sobre la decisión institucional de cederlo nuevamente. “Tuvo un poco de rodaje con Costa, por eso se había ido a Boston River”, complementó.

Estadísticas en cancha: ¿Cómo le fue a Gonzalo Reyna en su último club?

Antes de hacer sus maletas rumbo a Santiago, el extremo sumó un valioso roce internacional disputando la Copa Sudamericana 2026. Los números de su radiografía semestral dejan en evidencia que su principal arma ofensiva es el desequilibrio constante y el atrevimiento en el uno contra uno.

Durante su estadía en Uruguay, Reyna disputó un total de 20 encuentros oficiales, acumulando 1.050 minutos en el terreno de juego. Si bien aún tiene la tarea pendiente de abrazarse tras convertir su primer gol en el profesionalismo, su capacidad asociativa le permitió matricularse con dos asistencias formales.

Sin embargo, el dato que más ilusiona en el Centro Deportivo Azul es su tranco indescifrable: el argentino promedió 4,5 regates exitosos por partido, una tremenda estadística que lo posicionó como el líder absoluto de regateadores en la Liga Uruguaya 2026. Un registro que Fernando Gago espera replicar ahora en las canchas nacionales.

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