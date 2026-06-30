Datos Clave Refuerzo: Gonzalo Reyna, extremo argentino de 19 años perteneciente a Racing Club, sería el primer refuerzo de la U de Chile. La modalidad: Llega a préstamo por un año con opción de compra, según reveló el periodista César Luis Merlo. Sus números: 20 partidos esta temporada con Boston River, sin goles pero con 3 asistencias. Jugó la Copa Sudamericana ante O’Higgins.

Universidad de Chile tiene su primer refuerzo para la segunda parte del año. El periodista argentino César Luis Merlo, experto en mercado de fichajes, reveló que los azules aseguraron la incorporación de Gonzalo Reyna, extremo argentino de 19 años que pertenece a Racing Club de Avellaneda y que viene de jugar cedido en Boston River de Uruguay.

“La U de Chile ficha a un extremo: es el argentino Gonzalo Reyna. Tiene 19 años y viene de jugar en Boston River”, confirmó Merlo, quien precisó que el jugador llegará al Centro Deportivo Azul a préstamo por un año con opción de compra.

¿Quién es Gonzalo Reyna, el primer refuerzo de la U de Chile?

Reyna es un extremo de 19 años formado en Racing Club de Avellaneda que pasó la temporada 2026 cedido en Boston River, club uruguayo con el que disputó 20 partidos entre el campeonato local y la Copa Sudamericana. Sin anotar goles, el atacante entregó 3 asistencias durante su estadía en Uruguay.

Su experiencia en la Sudamericana tiene un vínculo directo con el fútbol chileno: Reyna enfrentó a O’Higgins de Rancagua en ambos partidos de la fase de grupos. Fue titular en la derrota de Boston River por 2-0 en Rancagua e ingresó en el complemento en la victoria de su equipo por 3-2 en Uruguay.

🚨[𝙀𝙓𝘾𝙇𝙐𝙎𝙄𝙑𝙊] 𝙇𝙖 𝙐 𝙙𝙚 𝘾𝙝𝙞𝙡𝙚 𝙛𝙞𝙘𝙝𝙖 𝙖 𝙪𝙣 𝙚𝙭𝙩𝙧𝙚𝙢𝙤: es el argentino Gonzalo Reyna.

*️⃣Tiene 19 años y viene de jugar en Boston River. Racing lo cede a préstamo por un año y con una opción de compra. #TratoHecho pic.twitter.com/YfjpBeLNUV — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 30, 2026

¿Por qué la U de Chile fichó a Gonzalo Reyna?

El perfil de Reyna encaja en la búsqueda que tiene Fernando Gago para reforzar el ataque equipo. El extremo argentino llega con ritmo de competencia y rodaje internacional tras su participación en la Copa Sudamericana con Boston River, lo que podría acelerar su adaptación en la U de Chile.

Otro de los motivos por los que la U fichó a Reyna es por la modalidad de préstamo con opción de compra. Esta fórmula ya ha sido utilizada por Azul Azul en sus últimos fichajes. Tal como adelantó Manuel Mayo, gerente deportivo del club hace algunos días, la idea en este mercado es ser creativos a la hora de contratar. De esta forma, el formado en Racing cumple con todos los requisitos para sumarse a la institución.