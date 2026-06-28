Datos Clave Azules en la cima: La U trepa a la cima del Grupo D y supera a San Felipe en la tabla. Los goles de la U: Juan Martín Lucero y Agustin Arce marcaron las conquistas azules en el Estadio Nacional. ¿Cuándo vuelve a jugar la U y San Felipe?: Los Azules se medirán el próximo miércoles ante La Calera. Por su parte, el Uní Uní jugará el próximo sábado 4 de julio ante los Cementeros.

Universidad de Chile vuelve a las sonrisas en la Copa Chile 2026 ante Unión San Felipe, al lograr una victoria por 2-0 válido por la cuarta fecha del Grupo D de la competición. Con gran actuación de Juan Martín Lucero, que marcó y asistió en las dos conquistas de los locales, la escuadra dirigida en esta ocasión por Fabricio Coloccini trepa a lo alto de la tabla y pine un pie en la próxima fase del certamen nacional.

Con este resultado, Universidad de Chile es líder exclusivo del Grupo D con 7 unidades, mientras que el escolta en la tabla es el Unión San Felipe con 6 puntos. En el tercer lugar aparece Unión La Calera con 4 unidades, mientras que el colista es Santiago Wanderers. Cabe destacar que Azules y Cementeros cuentan con un partido menos, el cual se disputará a mitad de la próxima semana.

Los goles de U de Chile vs San Felipe por la Copa Chile 2026

El primer tiempo estuvo marcado por la insistencia azul en busca de la apertura del marcador ante el Uní Uní, que decidió plantear un juego conservador y de contraataques rápidos con la intención de marcar. El plan de la visita funcionó hasta el minuto 41′ del primer tiempo, ya que Juan Martín Lucero recibió el balón fuera del área y con una media vuelta logróm sacar un remate inatajable para Leandro Cañete para la apertura del marcador de los locales.

En el segundo tiempo, Universidad de Chile entró al campo con un planteamiento más agresivo en metros finales, y marcaron a los 2′ minutos del complemento. Tras un pase de Poblete y un taco de Lucero, apareció Agustin Arce solo frente al arco de la visita. El volante ofensivo no perdonó y estiró la ventaja definitiva de los Azules.

Estadísticas de U de Chile vs San Felipe

Chilean Cup – 2026 DÍA DE PARTIDO 4 Unión San Felipe Segunda mitad – Santiago de Chile Universidad Chile Juan Martín Lucero 41′

Juan Martín Lucero 41′ Agustín Arce 47′ Summary

Comments

Lineups

Match Stats

Team Stats 72 ‘ Unión San Felipe Sustitución : Patricio Muñoz 65 ‘ Universidad Chile Sustitución : Vicente Ramírez 65 ‘ Universidad Chile Sustitución : Vadim Romanov 58 ‘ Unión San Felipe Sustitución : F. Lobos 58 ‘ Unión San Felipe Sustitución : Axel León 58 ‘ Unión San Felipe Sustitución : Benjamín Aravena 47 ‘ Universidad Chile Gol : Agustín Arce 46 ‘ Universidad Chile Sustitución : Israel Poblete 43 ‘ Universidad Chile Tarjeta amarilla : Nicolás Fernández 41 ‘ Universidad Chile Gol : Juan Martín Lucero 35 ‘ Unión San Felipe Tarjeta amarilla : Agustín Fontana 5 ‘ Universidad Chile Tarjeta amarilla : Lucas Emilio Barrera Goal! The score is now 2-0. Goal! The score is now 1-0. Unión San Felipe Unión San Felipe 4-3-3 12 Leandro

Canete

Sepulveda 4 Martín

Ramirez 19 Kevin

Andrés

Serrano

Castro 2 Valentin

Perales 16 Diego

Fuentes 27 Luis

García 17 Raimundo

Díaz 24 Mariano

Galleguillos 10 Gonzalo

Jara 14 B.

Riveros 20 Agustín

Fontana Entrenador

0 Juan Luvera

Bench

1 A. Fernández



6 Axel León



9 Benjamín Aravena



11 Facundo Mera



18 Patricio Muñoz



25 Valentín Alfonso Sánchez Farías



29 Lucas Patricio Martínez Álvarez



32 F. Lobos



33 Bryan González

Universidad Chile Universidad Chile 4-3-3 25 Gabriel

Castellón 6 Nicolás

Fernández 5 Nicolás

Ramírez 31 Bianneider

Tamayo 14 Marcelo

Morales 16 Elias

Rojas 29 Lucas

Emilio

Barrera 28 Agustín

Arce 19 Javier

Altamirano 18 Juan

Martín

Lucero 23 Ignacio

Vásquez Entrenador

0 Fernando Gago

Bench

1 Cristopher Toselli



2 Franco Calderón



4 Diego Vargas



8 Israel Poblete



21 Vadim Romanov



26 Matías Riquelme



27 Andres Bolaño



34 Vicente Ramírez



36 Franco Ronny Fernández Rivas

1 Esquinas 6 4 Remates fuera de objetivo 12 4 Tiros Totales 17 73 Ataques 138 21 Ataques peligrosos 90 28 % de Posesión de Balón 72 55 Caja fuerte para pelotas 60 2 Fuera de juego 1 0 Objetivos 2 0 Intentos de gol 12 7 Tiros libres 8 6 Faltas 5 3 Disparos Bloqueados 2 4 Sustituciones 3 12 Saques de banda 16 0 Asistencias 2 1 Tarjetas amarillas 2 0 Disparos a puerta 5 1 Lesiones 1 Last Confrontations UCH 2 – 0 UNI 01/09/2012 UNI 0 – 1 UCH 23/03/2012 UNI 0 – 3 UCH 10/09/2011 UCH 1 – 0 UNI 17/07/2011 UNI 0 – 1 UCH 27/06/2011

¿Cuándo vuelven a jugar U de Chile y San Felipe?

Universidad de Chile tendrá que ponerse al día con el Grupo D de la Copa Chile 2026, ya que enfrentará a Unión La Calera por el duelo pendiente de la fecha 2 del certamen. El choque entre Azules y Cementeros se disputará este miércoles 1 de julio a partir 20:30 horas en el Estadio Nacional.

Por su parte, Unión San Felipe levantará el telón de la quinta fecha el próximo sábado 4 de julio ante Unión La Calera. El duelo entre el Uní Uní y los Cementeros se disputará en el Estadio Municipal de San Felipe a partir de las 15:00 horas.