Universidad de Chile vuelve a las sonrisas en la Copa Chile 2026 ante Unión San Felipe, al lograr una victoria por 2-0 válido por la cuarta fecha del Grupo D de la competición. Con gran actuación de Juan Martín Lucero, que marcó y asistió en las dos conquistas de los locales, la escuadra dirigida en esta ocasión por Fabricio Coloccini trepa a lo alto de la tabla y pine un pie en la próxima fase del certamen nacional.
Con este resultado, Universidad de Chile es líder exclusivo del Grupo D con 7 unidades, mientras que el escolta en la tabla es el Unión San Felipe con 6 puntos. En el tercer lugar aparece Unión La Calera con 4 unidades, mientras que el colista es Santiago Wanderers. Cabe destacar que Azules y Cementeros cuentan con un partido menos, el cual se disputará a mitad de la próxima semana.
Los goles de U de Chile vs San Felipe por la Copa Chile 2026
El primer tiempo estuvo marcado por la insistencia azul en busca de la apertura del marcador ante el Uní Uní, que decidió plantear un juego conservador y de contraataques rápidos con la intención de marcar. El plan de la visita funcionó hasta el minuto 41′ del primer tiempo, ya que Juan Martín Lucero recibió el balón fuera del área y con una media vuelta logróm sacar un remate inatajable para Leandro Cañete para la apertura del marcador de los locales.
En el segundo tiempo, Universidad de Chile entró al campo con un planteamiento más agresivo en metros finales, y marcaron a los 2′ minutos del complemento. Tras un pase de Poblete y un taco de Lucero, apareció Agustin Arce solo frente al arco de la visita. El volante ofensivo no perdonó y estiró la ventaja definitiva de los Azules.
Estadísticas de U de Chile vs San Felipe
- Juan Martín Lucero 41′
- Agustín Arce 47′
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- Match Stats
- Team Stats
Canete
Sepulveda
Ramirez
Andrés
Serrano
Castro
Perales
Fuentes
García
Díaz
Galleguillos
Jara
Riveros
Fontana
- Entrenador
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0Juan Luvera
- Bench
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1A. Fernández
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6Axel León
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9Benjamín Aravena
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11Facundo Mera
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18Patricio Muñoz
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25Valentín Alfonso Sánchez Farías
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29Lucas Patricio Martínez Álvarez
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32F. Lobos
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33Bryan González
Castellón
Fernández
Ramírez
Tamayo
Morales
Rojas
Emilio
Barrera
Arce
Altamirano
Martín
Lucero
Vásquez
- Entrenador
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0Fernando Gago
- Bench
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1Cristopher Toselli
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2Franco Calderón
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4Diego Vargas
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8Israel Poblete
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21Vadim Romanov
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26Matías Riquelme
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27Andres Bolaño
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34Vicente Ramírez
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36Franco Ronny Fernández Rivas
¿Cuándo vuelven a jugar U de Chile y San Felipe?
Universidad de Chile tendrá que ponerse al día con el Grupo D de la Copa Chile 2026, ya que enfrentará a Unión La Calera por el duelo pendiente de la fecha 2 del certamen. El choque entre Azules y Cementeros se disputará este miércoles 1 de julio a partir 20:30 horas en el Estadio Nacional.
Por su parte, Unión San Felipe levantará el telón de la quinta fecha el próximo sábado 4 de julio ante Unión La Calera. El duelo entre el Uní Uní y los Cementeros se disputará en el Estadio Municipal de San Felipe a partir de las 15:00 horas.