Universidad de Chile vuelve a las sonrisas en la Copa Chile 2026 ante Unión San Felipe, al lograr una victoria por 2-0 válido por la cuarta fecha del Grupo D de la competición. Con gran actuación de Juan Martín Lucero, que marcó y asistió en las dos conquistas de los locales, la escuadra dirigida en esta ocasión por Fabricio Coloccini trepa a lo alto de la tabla y pine un pie en la próxima fase del certamen nacional.

Con este resultado, Universidad de Chile es líder exclusivo del Grupo D con 7 unidades, mientras que el escolta en la tabla es el Unión San Felipe con 6 puntos. En el tercer lugar aparece Unión La Calera con 4 unidades, mientras que el colista es Santiago Wanderers. Cabe destacar que Azules y Cementeros cuentan con un partido menos, el cual se disputará a mitad de la próxima semana.

Los goles de U de Chile vs San Felipe por la Copa Chile 2026

El primer tiempo estuvo marcado por la insistencia azul en busca de la apertura del marcador ante el Uní Uní, que decidió plantear un juego conservador y de contraataques rápidos con la intención de marcar. El plan de la visita funcionó hasta el minuto 41′ del primer tiempo, ya que Juan Martín Lucero recibió el balón fuera del área y con una media vuelta logróm sacar un remate inatajable para Leandro Cañete para la apertura del marcador de los locales.

En el segundo tiempo, Universidad de Chile entró al campo con un planteamiento más agresivo en metros finales, y marcaron a los 2′ minutos del complemento. Tras un pase de Poblete y un taco de Lucero, apareció Agustin Arce solo frente al arco de la visita. El volante ofensivo no perdonó y estiró la ventaja definitiva de los Azules.

Estadísticas de U de Chile vs San Felipe

Chilean Cup – 2026 DÍA DE PARTIDO 4
Unión San Felipe
28/06/2026 17:30
Segunda mitad – Santiago de Chile
Universidad Chile
  • Juan Martín Lucero 41′
  • Agustín Arce 47′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
  • Team Stats
72 ‘
Unión San Felipe
Sustitución : Patricio Muñoz
65 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Vicente Ramírez
65 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Vadim Romanov
58 ‘
Unión San Felipe
Sustitución : F. Lobos
58 ‘
Unión San Felipe
Sustitución : Axel León
58 ‘
Unión San Felipe
Sustitución : Benjamín Aravena
47 ‘
Universidad Chile
Gol : Agustín Arce
46 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Israel Poblete
43 ‘
Universidad Chile
Tarjeta amarilla : Nicolás Fernández
41 ‘
Universidad Chile
Gol : Juan Martín Lucero
35 ‘
Unión San Felipe
Tarjeta amarilla : Agustín Fontana
5 ‘
Universidad Chile
Tarjeta amarilla : Lucas Emilio Barrera
Goal! The score is now 2-0.
Goal! The score is now 1-0.
Unión San Felipe
4-3-3
Leandro Canete Sepulveda 12
Leandro
Canete
Sepulveda
Martín Ramirez 4
Martín
Ramirez
Kevin Andrés Serrano Castro 19
Kevin
Andrés
Serrano
Castro
Valentin Perales 2
Valentin
Perales
Diego Fuentes 16
Diego
Fuentes
Luis García 27
Luis
García
Raimundo Díaz 17
Raimundo
Díaz
Mariano Galleguillos 24
Mariano
Galleguillos
Gonzalo Jara 10
Gonzalo
Jara
B. Riveros 14
B.
Riveros
Agustín Fontana 20
Agustín
Fontana
  • Entrenador
  • 0
    Juan Luvera
  • Bench
  • 1
    A. Fernández
  • 6
    Axel León
  • 9
    Benjamín Aravena
  • 11
    Facundo Mera
  • 18
    Patricio Muñoz
  • 25
    Valentín Alfonso Sánchez Farías
  • 29
    Lucas Patricio Martínez Álvarez
  • 32
    F. Lobos
  • 33
    Bryan González
Universidad Chile
4-3-3
Gabriel Castellón 25
Gabriel
Castellón
Nicolás Fernández 6
Nicolás
Fernández
Nicolás Ramírez 5
Nicolás
Ramírez
Bianneider Tamayo 31
Bianneider
Tamayo
Marcelo Morales 14
Marcelo
Morales
Elias Rojas 16
Elias
Rojas
Lucas Emilio Barrera 29
Lucas
Emilio
Barrera
Agustín Arce 28
Agustín
Arce
Javier Altamirano 19
Javier
Altamirano
Juan Martín Lucero 18
Juan
Martín
Lucero
Ignacio Vásquez 23
Ignacio
Vásquez
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Gago
  • Bench
  • 1
    Cristopher Toselli
  • 2
    Franco Calderón
  • 4
    Diego Vargas
  • 8
    Israel Poblete
  • 21
    Vadim Romanov
  • 26
    Matías Riquelme
  • 27
    Andres Bolaño
  • 34
    Vicente Ramírez
  • 36
    Franco Ronny Fernández Rivas
1
Esquinas
6
4
Remates fuera de objetivo
12
4
Tiros Totales
17
73
Ataques
138
21
Ataques peligrosos
90
28
% de Posesión de Balón
72
55
Caja fuerte para pelotas
60
2
Fuera de juego
1
0
Objetivos
2
0
Intentos de gol
12
7
Tiros libres
8
6
Faltas
5
3
Disparos Bloqueados
2
4
Sustituciones
3
12
Saques de banda
16
0
Asistencias
2
1
Tarjetas amarillas
2
0
Disparos a puerta
5
1
Lesiones
1
Last Confrontations
UCH 2 – 0 UNI 01/09/2012
UNI 0 – 1 UCH 23/03/2012
UNI 0 – 3 UCH 10/09/2011
UCH 1 – 0 UNI 17/07/2011
UNI 0 – 1 UCH 27/06/2011

¿Cuándo vuelven a jugar U de Chile y San Felipe?

Universidad de Chile tendrá que ponerse al día con el Grupo D de la Copa Chile 2026, ya que enfrentará a Unión La Calera por el duelo pendiente de la fecha 2 del certamen. El choque entre Azules y Cementeros se disputará este miércoles 1 de julio a partir 20:30 horas en el Estadio Nacional.

Por su parte, Unión San Felipe levantará el telón de la quinta fecha el próximo sábado 4 de julio ante Unión La Calera. El duelo entre el Uní Uní y los Cementeros se disputará en el Estadio Municipal de San Felipe a partir de las 15:00 horas.

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