Datos Clave La razón de su llegada: Jordan García reconoció que necesita recuperar continuidad después de disputar pocos encuentros en León. Competencia en la U: El colombiano llegará para disputar un lugar con Gabriel Castellón, titular habitual durante la temporada. Condiciones del acuerdo: El arquero arribará cedido inicialmente por seis meses desde el club mexicano.

Jordan García llegará a Universidad de Chile con un objetivo muy claro: recuperar los minutos que no consiguió durante su paso por León de México. El arquero colombiano de 21 años aceptó la propuesta azul y se incorporará a préstamo para competir con Gabriel Castellón.

Antes de viajar a Santiago, el nuevo refuerzo explicó que su salida no responde únicamente a la necesidad del club mexicano de liberar una plaza de extranjero. El nacido en Magdalena reconoció que necesita volver a jugar con regularidad después de un semestre en el que tuvo escasa continuidad.

¿Qué dijo Jordan García antes de llegar a la U de Chile?

Antes de viajar a Chile, Jordan García conversó con Fox Sports y explicó el objetivo que lo llevó a aceptar la propuesta de la U.

“Sí, muy contento. Soy un portero de selección, pero necesito minutos también. Entonces, creo que eso es lo que me lleva a tomar esta decisión y a mi representante también”, aseguró Jordan García en conversación con Fox Sports.

¿Por qué Jordan García dejó León de México?

Su salida del fútbol azteca se dio en un contexto donde el equipo necesitaba liberar un cupo internacional, pero el propio jugador se encargó de aclarar que su partida también responde a una necesidad deportiva, luego de disputar apenas tres partidos oficiales durante el semestre, en los que recibió cinco goles.

“Se habló por los cupos de extranjeros y nada, me siento tranquilo, sereno, por todo lo que ha pasado. Fueron seis meses de mucho aprendizaje”, indicó al citado medio.

¿Cómo será el préstamo de Jordan García con la U de Chile?

Según informó el portal mexicano SoyFiera, Jordan García llegará cedido por seis meses y el acuerdo contempla la posibilidad de extender el vínculo por una temporada adicional si cumple determinados objetivos.

Consciente de que su pase sigue perteneciendo al elenco mexicano, el portero se despidió sin cerrar la puerta a un eventual regreso: “Agradecido con el club por todo, por todo lo que me dio. Sigo siendo de ellos y, bueno, esperemos que todo salga bien en lo que viene para mi carrera”, cerró García en la misma entrevista con la cadena internacional.

García tiene argumentos y rodaje para ser considerado una apuesta atractiva en el mercado. En su etapa previa con Fortaleza de Colombia disputó 50 partidos, recibiendo 44 goles y registrando 18 vallas invictas, rendimiento que lo instaló como uno de los arqueros jóvenes con mayor proyección de su país.

Además, el jugador de 21 años cuenta con roce internacional, acumulando 14 encuentros con las selecciones juveniles de Colombia, siendo parte del plantel que alcanzó el tercer lugar tanto en el Sudamericano como en el Mundial Sub-20 de 2025.

¿Con quién competirá Jordan García por el arco de la U de Chile?

Jordan García llegará para competir con Gabriel Castellón, titular habitual de Universidad de Chile durante la temporada. La incorporación del colombiano aumentará las alternativas de Fernando Gago, pero no implica un cambio automático bajo los tres palos.

La llegada de García también se produce mientras [Cristopher Toselli tiene encaminada su salida de Universidad de Chile] para buscar mayor continuidad.

Tras completar sus evaluaciones médicas y firmar el contrato, el portero se sumará a los entrenamientos y buscará ganarse el espacio que no consiguió durante su último semestre en León.

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