Datos Clave Primeras palabras: El volante se mostró contento y con ganas de comenzar de inmediato su etapa en Universidad de Chile. Operación millonaria: La U pagaría cerca de USD 700 mil a Reggiana y el jugador firmaría un contrato hasta 2029. A la cancha: Si todo sale bien, el argentino podría debutar este mismo domingo ante Palestino en el Estadio Nacional.

La espera en el Centro Deportivo Azul está a punto de terminar. El mediocampista argentino que tanto pidió Fernando Gago aterrizó durante la mañana de este lunes en Santiago para completar los últimos pasos de una ambiciosa operación que Universidad de Chile viene trabajando desde hace varios días: Tobías Reinhart.

El jugador de 26 años deberá someterse a los exámenes médicos de rigor y, si no aparece ningún inconveniente, firmará su contrato antes de ser anunciado oficialmente. A su llegada, habló brevemente con la prensa y dejó clara su ilusión por comenzar esta nueva etapa.

¿Qué dijo Tobías Reinhart al llegar a Chile?

Abordado en el terminal aéreo de Pudahuel, el jugador se mostró contento por su arribo, aunque prefirió mantener la cautela y esperar los resultados de los exámenes médicos antes de dar por cerrado su fichaje.

“Bien, bien, contento. Ahora a hacer los estudios para ver si se puede cerrar todo, pero bueno, tranquilo”, señaló con calma a La Magia Azul.

No obstante, reconoció que viene motivado por la posibilidad de incorporarse al plantel dirigido por Fernando Gago: “Con muchas ganas de afrontar este desafío, pero como les digo, ahora veremos cómo se da todo”. Sus palabras reflejan el punto exacto de la operación: hay un acuerdo encaminado, pero todo se sellará tras la revisión médica y la firma.

¿Qué falta para que sea refuerzo oficial de la U de Chile?

El futbolista realizará durante las próximas horas los controles habituales para este tipo de transferencias. Si los resultados son satisfactorios, la dirigencia podrá completar la documentación y solicitar su inscripción inmediata para la segunda rueda del Campeonato Nacional.

Azul Azul ya había alcanzado un acuerdo total para fichar al mediocampista, quien tiene contrato vigente con el conjunto italiano hasta junio de 2027. Por lo mismo, su llegada requirió un importante esfuerzo económico entre ambas instituciones.

¿Cuánto pagará la U de Chile por Tobías Reinhart?

Universidad de Chile desembolsaría cerca de USD 700 mil para adquirir el pase de Tobías Reinhart desde la Reggiana. El acuerdo también contemplaría un contrato de larga duración que se extendería hasta 2029.

Cabe recordar que la información fue destapada desde Italia por Francesco Pioppi, periodista de La Gazzetta dello Sport. “La Universidad de Chile le arranca a Tobías Reinhart a la Reggiana. Sobre la mesa habrían 700 mil dólares (…) + contrato hasta 2029”, aseguró el reportero, quien además valoró el ojo clínico del DT azul: “Bien jugado, Fernando Gago, en la Serie B muchas se han dormido: tiene 26 años y buen potencial”.

¿Quién es Tobías Reinhart y cómo juega?

Tobías Reinhart es un mediocampista argentino de 26 años que puede desempeñarse como volante central o mediocampista defensivo. Mide 1,76 metros, es diestro y llega después de competir a gran nivel durante las últimas temporadas en el fútbol italiano.

Se formó en Temperley, club con el que debutó profesionalmente en Argentina. Posteriormente pasó por el equipo juvenil de Spezia y continuó su carrera en Reggiana, donde se afianzó en la Serie B. Durante la última temporada disputó 33 partidos (29 como titular) y marcó tres goles.

Su juego no se limita a la recuperación: también participa en la salida limpia desde el fondo, busca pases entre líneas y pisa el área rival. En la U tendrá que competir por un puesto en una zona poblada de figuras, como Charles Aránguiz, Israel Poblete, Javier Altamirano, Agustín Arce y Lucas Barrera.

¿Cuándo podría debutar Reinhart en la U de Chile?

Los hinchas no tendrían que esperar mucho para verlo en acción. Tobías Reinhart podría estar disponible para el partido contra Palestino de este domingo 9 de agosto, siempre y cuando supere los exámenes médicos, firme su contrato y alcance a ser inscrito.

La decisión final pasará por Fernando Gago y la condición física que muestre el argentino en sus primeras prácticas. Universidad de Chile recibirá a los “Árabes” a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. De no dar los plazos burocráticos, Reinhart tendría su oportunidad en la fecha subsiguiente, el domingo 16 de agosto, ante Coquimbo Unido.

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