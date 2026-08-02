Datos Clave Rivarolo discrepó con Marcelo Díaz: Aseguró que no hubiera dicho lo mismo que Carepato en favor de Michael Clark ¿Cuál fue esa defensa?: “Llegó a ordenar la casa”, dijo hace algunos meses Igualmente defendió a su amigo: Gokú dijo que es una situación “incomoda” para Carepato

El ídolo de U de Chile Diego Rivarola se refirió a la crisis dirigencial que vive Azul Azul y recordó, particularmente, el apoyo que hace unos meses le dio el capitán del equipo, Marcelo Díaz, a Michael Clark, señalando que “llegó a ordenar la casa“.

Rivarola discrepó en esa defensa de Carepato a Clark, pero también empatizó con él, ya que a su juicio Díaz debería estar solo preocupado de lo deportivo, pero que por los hechos conocidos ha tenido que referirse a temas incómodos.

La discrepancia de Rivarola con Marcelo Díaz en U de Chile

En diálogo con la prensa, Diego Rivarola señaló: “A lo mejor yo no hubiera hecho eso, pero, cada uno se manifiesta de la forma que quiere y es muy respetuosa”.

Sin embargo, añadió: “Yo también entiendo que para Marcelo es una posición un poco incómoda, difícil, ahí, no lo quiero ni justificar ni lo quiero tampoco criticar. Cada 1 tiene su forma de ser y declarar. Creo que su posición no es la mejor, la más cómoda. No sé cuántos son los que hablan mal del jefe”. Ahora, claramente, a lo mejor yo no hubiera hecho eso, pero, cada 1 cada 1 se manifiesta de la forma que quiere y es muy respetuosa”.

En la misma línea, señaló: “Su posición es difícil, porque justamente la cabeza del club, la gente que tiene que mandar, que hoy no hablan, obviamente, porque no se sabe dónde están, son ellos los que encargados ponen en en dificultad todo el andamiaje del club. No solamente al capitán, sino al técnico, sino a la gente que sigue trabajando, a los jugadores, lo pone en una posición en la cual incomoda de mala forma, expone a estas situaciones totalmente innecesarias, donde Marcelo Díaz no tendría que estar hablando esto en en en hipotéticamente si no pasaran las cosas que están pasando en el club”, sentenció.

¿Qué dijo Marcelo Díaz por la formalización de Michael Clark?

En medio de la formalización de Michael Clark, el capitán de U de Chile, Marcelo Diaz, expresó: “Claramente está todo a la vista y no vamos a obviar lo que sucede, pero lo que ha sucedido en abril es lo que sigo sosteniendo y es lo que sigo pensando. Deportivamente nosotros no tenemos ningún problema, yo siempre hablo desde lo deportivo porque es el lugar en el que a mí me corresponde habla”.

“Yo no tengo ninguna injerencia, no tengo ninguna amistad con alguien de Sartor en este caso, en donde me han querido involucrar y de verdad que no tengo ni pito que tocar. Solamente me preocupo como el capitán que soy del club que amo. Me preocupa todo lo que sucede, pero deportivamente hablando. Hay temas en los que yo no tengo nada que ver”, añadió.

Finalmente, apreció la defensa que le hizo Cecilia Pérez: “Le agradecí obviamente, porque no es fácil ponerse en el lugar de otro y empatizar como ella lo hace. Me ha parecido lo correcto y se lo agradecí”.