Datos Clave El directorio: Godoy confirmó que el directorio de Azul Azul liderado por Cecilia Pérez sigue vigente y no hay intención de removerlo. Los refuerzos: El abogado liquidador de Sartor aclaró que él no tendrá injerencia en las incorporaciones. Lo que viene: Para septiembre está agendada una reunión de acreedores, aunque un eventual cambio de directorio quedaría para más adelante.

Eduardo Godoy, abogado liquidador de Sartor, salió este martes a despejar las principales dudas que se habían generado en torno al futuro de Universidad de Chile tras el inicio del proceso de liquidación del grupo económico. En conversación con Radio Cooperativa, Godoy confirmó que el directorio de Azul Azul liderado por Cecilia Pérez sigue vigente, que no hay intención de removerlo y que los temas deportivos del club, incluida la contratación de refuerzos, no le corresponden.

El directorio de Azul Azul seguirá vigente

Godoy fue claro sobre sus atribuciones como liquidador respecto a la administración del club. “No, no me corresponde. Se eligió un directorio que está vigente y es a quien le corresponde la administración. La ley dispone que cuando se eligen directores de parte de una sociedad anónima, adquieren autonomía e independencia del accionista que los nombró, se deben a la sociedad”, explicó.

El liquidador también precisó que su rol se limita a exigir que el directorio actual cumpla con sus obligaciones legales, no a reemplazarlo. “Por ahora no hay intención de remover al directorio de Azul Azul, pero sí les reclamo que ejerzan la lealtad con la sociedad anónima y que sea con total independencia de los accionistas del pasado. Ese directorio tiene que administrarse profesionalmente y si eso se cumple no habrá observaciones”, señaló.

Los refuerzos de la U no dependen del liquidador

El otro rumor que Godoy despejó de forma directa fue el que instalaba su figura como un eventual obstáculo para la operación normal del club en el mercado de fichajes.

“No me deberían preguntar por refuerzos”, afirmó categóricamente. “No debería afectarles en nada, es un problema de accionistas. La sociedad Azul Azul opera de forma normal”, agregó, dejando en claro que la liquidación de Sartor como accionista no altera el funcionamiento del club ni sus decisiones deportivas.

Para septiembre próximo está agendada una reunión de acreedores donde se podrá revisar el futuro de Azul Azul. Sin embargo, Godoy aclaró que un eventual cambio de directorio, si se contemplara en el futuro, quedaría para una instancia posterior a esa reunión.