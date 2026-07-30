Este jueves comenzó la formalización de Michael Clark, expresidente de Azul Azul, en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. En medio de esta situación, la actual mandamás de la concesionaria que administra a Universidad de Chile, Cecilia Pérez alzó la voz para referirse a la turbulenta situación.

Uno de los aspectos que abordó fue el futuro del directorio y aseguró que tiene la convicción de que seguirán al mando, echando por tierra los rumores de su posible salida de la institución.

Cecilia Pérez asegura que no se moverá de Azul Azul

En la previa del directorio ordinario de Azul Azul programado para este jueves, la abogada conversó con los medios de comunicación, donde zanjó las dudas respecto al futuro de la concesionaria.

“¿Por qué tendría que ser algo distinto? (cambiar el directorio). La ley es muy clara, tenemos un mandato y tenemos la voluntad y la convicción de seguir trabajando adelante frente a la adversidad, que sin duda es más difícil. Lo más fácil es dar un paso al costado, pero acá yo, y muchos directores, tenemos el mismo compromiso y cariño por esta institución y sobre todo la responsabilidad”, señaló.

“Sabemos que no es un momento fácil, que no es agradable, pero, frente a esto, (estamos) más unidos que nunca a seguir sacando adelante a nuestro club y a responder lo que nos corresponda como directorio, no solamente con la sociedad anónima que es Azul Azul, sino con nuestros funcionarios, nuestros hinchas y nuestros jugadores y jugadoras”, agregó.

En ese contexto, Cecilia Pérez remarcó que “tengo la certeza de que tenemos un mandato legal, una responsabilidad institucional y lo vamos a ejercer hasta el último día”.