Datos Clave Acusa suplantación: Charles Aránguiz alerta a sus seguidores en redes sociales A través de Tik Tok: Envían fotos que “no corresponden” usando su nombre En Instagram: Tiene su única cuenta en redes sociales

Charles Aránguiz enfrenta un delicado tema extrafutbolístico, ya que a través de su Instagram denunció una suplantación en redes sociales, situación que evidentemente lo tiene molesto porque el responsable está enviando fotos “e imágenes que no “que no corresponden”.

El hecho se produce en Tik Tok, situación que inquietó al jugador de U de Chile, quien tiene un prestigio impecable en nuestro país por sus conductas dentro y fuera de la cancha y busca que su imagen no se vea deteriorada por esta situación.

La serie acusación de Charles Aránguiz

Charles Aránguiz subió una historia con una foto de su perfil de Instagram @charles.20aranguiz y expresó: “Quiero aclarar que esta es mi única cuenta oficial en redes sociales. Hay una cuenta de Tik Tok haciéndose pasar por mí, escribiéndole a personas y enviando fotos que no corresponden. Quiero dejar en claro que no soy yo“.

La indignación de Aránguiz debe ser grande porque es la primera publicación que hace en mucho tiempo. De todas maneras, es algo más que atendible e información relevante para sus fanáticos.

El momento de Charles Aránguiz en lo deportivo

El fin de semana recién pasado Charles Aránguiz volvió a las canchas después de varias semanas fuera por lesión. Lo hizo en el triunfo por 2-1 de U de Chile contra Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida.

Cuando entró mostró un correcto nivel, dando cuenta la importancia que puede tener en el equipo de Fernando Gago, DT que prácticamente no ha podido contar con él desde su llegada a los Azules.